Römertherme Baden kämpft mit Kosten

Die Römertherme Baden kämpft derzeit, wie ähnliche Einrichtungen in Österreich, mit extrem gestiegenen Energiekosten. Dennoch laufe der Betrieb unverändert weiter, betont Geschäftsführerin Doris Walter.

„Wir haben die Preise nur um ein paar Prozent erhöht, die Energiekosten und auch die Instandhaltungskosten wie etwa für Technikmaterial sind jedoch um ein Vielfaches gestiegen. Die Differenz verursacht ein großes Minus im Betrieb der Therme, die wir auch nur zum Teil durch die anderen Teilbetriebe Kurzentrum und Badener Hof auffangen können“, erklärt sie. Die Öffnungszeiten werde man dennoch nicht verkürzen. Auch die Wassertemperaturen und jene in der Sauna wurden nicht gesenkt, um Energie zu sparen, wie manche Kritiker das vorwerfen. Derartige Vorwürfe seien meist einem subjektiven Empfinden geschuldet, glaubt die Geschäftsführerin.

„Leider werden unsere Investitionswünsche hier nicht umgesetzt“

Es stimme allerdings, dass manches schon in die Jahre gekommen sei, etwa die Garderobenkästchen, die seit sechs Jahren nicht erneuert wurden. „Leider werden unsere Investitionswünsche hier nicht umgesetzt“, meint Walter in Richtung Stadtgemeinde. Denn sie seien nur Betreiber und die Römertherme im Besitz der Stadtgemeinde Baden.

Die technische Ausstattung sei schon bald 25 Jahre alt. Auch deswegen seien die Kosten für Energie sehr hoch, da die Technik nicht dem derzeitigen Stand entspreche. Stadtchef Stefan Szirucsek merkt dazu an, dass heuer in der Revisionssperre, die diesmal schon Ende Juni beginnt, das Sportbecken mit neuen Fliesen ausgestattet werde. Außerdem werden fünf defekte Glasplatten am einzigartigen Glasdach im Herbst ausgetauscht, um den Wärmschutz wiederherzustellen und um die Tragstruktur nicht zu gefährden. Kostenpunkt: 50.000 Euro.

Mehr Geld in Hand nehmen

