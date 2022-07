Unter freiem Himmel Sommerkino kommt in den Schlosspark Kottingbrunn

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Mathias Walter und Thomas Wurzer veranstalten von 15. bis 31. Juli im herrlichen Ambiente des Kottingbrunner Schlossparks Filmgenuss unter freiem Himmel. Den Auftakt macht am Freitag der Film „Rotzbub“. Foto: privat

V on 15. bis 31. Juli verwandelt sich der Schlosspark in Kottingbrunn in ein großes Kino unter freiem Himmel.