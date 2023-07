„Stadt:Kultur“ im Kurpark Baden verläuft fulminant

Nach musikalischen Größen wie Hans Söllner und Voodoo Jürgens, Top-Schauspieler Karl Markovics sowie Kabarett-Stars wie Omar Sarsam und Heinz Marecek folgen noch bis 8. Juli weitere Hochkaräter. Tickets sind online oder vor Ort erhältlich.

„STADT:KULTUR im Park ist hervorragend gestartet. Wir durften weit über 2.000 Gäste im Kurpark Baden bei herrlichem Sommerwetter begrüßen. Wir freuen uns sehr auf die weiteren Programmpunkte, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei ist!“, sagt Nicolas Hold, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur HSG Events.

Noch bis 8. Juli Kultur unter freiem Himmel

Am Montag, den 3. Juli geht es mit dem ersten Solo-Kabarett des TV-Lieblings Dirk Stermann weiter. Am 4. Juli folgt Kabarettist Christoph Fritz mit seinem Programm „Zärtlichkeit“. Erika Pluhar liest am 5. Juli aus ihren Büchern, liest Lyrik und singt ab und zu a cappella ihre Liedtexte.

Mit Ernst Molden und Nino aus Wien beehren der “Leonard Cohen Wiens” und der “Bob Dylan vom Praterstern” den Kurpark Baden mit einem stimmungsvollen Konzert. Musikalisch geht es auch am 7. Juli mit Katharina Straßer weiter. Unter dem Titel „Keine Angst“ begibt sie sich mit Band auf eine ganz persönliche und humorvolle Zeitreise durch die Geschichte der österreichischen Popmusik von 1970 bis heute.

Den Abschluss von STADT:KULTUR IM PARK bilden Benedikt Mitmannsgruber und David Stockenreitner. Die umjubelten Sieger des Kleinkunstpreises „Stuttgarter Besen“ teilen sich einen Abend lang die Bühne.

Jetzt Tickets sichern

Karten sind online unter www.stadt-kultur.at, sowie in allen Raiffeisen Banken und Ö-Ticket Vorverkaufsstellen erhältlich. Kinder, Jugendliche, Schüler und Studierende (bis zum vollendeten 25. Lebensjahr), Zivil- und Präsenzdiener, Ö1 Club und Intro-Mitglieder, sowie alle Raiffeisen-Kunden dürfen sich über eine Vergünstigung von 2 Euro pro Ticket freuen. Die Bar und Abendkassa sind ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet.

Das weitere Programm

3. Juli Dirk Stermann – Zusammenbraut

4. Juli Christoph Fritz – Zärtlichkeit

5. Juli Erika Pluhar – Pluhar liest Pluhar

6. Juli Ernst Molden & Nino aus Wien – Konzert

7. Juli Katharina Straßer – Konzert „Keine Angst – Die 50 Jahre Austro-Pop Revue“

8. Juli Benedikt Mitmannsgruber & David Stockenreitner – Neue Besen kehren gut

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Bar bietet auch kleine kulinarische Schmankerl und ist ab 18.30 Uhr geöffnet.

Starke regionale Partner

Das umfassende Programm unter freiem Himmel wird aber erst durch regionale Partner möglich gemacht. Andrea Löschenbrand, Projektleiterin von STADT:KULTUR, zeigt sich dankbar: „Wir freuen uns, die gute Partnerschaft mit Engel & Völkers heuer fortsetzen zu können. Ohne Förderer und Unterstützer wäre so ein Kulturfestival nicht umsetzbar!“

Livia Beirer, Geschäftsführerin von Engel & Völkers Baden/Mödling über ihre Beweggründe: „Für uns ist das Stadt:Kultur Festival ein Treffpunkt bunter Persönlichkeiten aus Kunst, Kabarett, Musik und Literatur. Zusammen mit dem Flair im wunderschönen Kurpark entsteht jedes Jahr ein einzigartiger Ort der Begegnung! Wir freuen uns auf alle Besucherinnen und Besucher, interessante Gespräche und unterhaltsame Sommerabende!“