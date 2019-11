Um gleich zum Höhepunkt des Programmes zu kommen: Das Blasorchester wird den „Bolero“ von Maurice Ravel bringen, eines der meistgespielten Werke der Orchesterliteratur und eine echte Herausforderung für die Musiker.

Auch mit Richard Strauß´s Also sprach Zarathustra“ steht ein berühmtes Orchesterwerk am Programm – allerdings in einer Funk Rock -Bearbeitung von Winfried Möller.

Wie überhaupt das über 70 Musiker und Musikerinnen zählende Blasorchester seine Vielseitigkeit beweist und Musikstücke einstudiert hat, die man nicht selbstverständlich einer Blaskapelle zuordnen würde. Freddie Mercurys „Don´t stop me now“ oder ein Porträt des legendären Ausnahmegitarristen und Rockmusikers Carlos Santana seien als Beispiel angeführt.

Aber zuviel soll nicht verraten werden - nur noch, dass es eindrucksvolle solistische Gesangsbeiträge geben wird und das Orchester teilweise von Musikern aus dem „Rock-Chambre“ und dem Streichorchester der Musikschule Baden begleitet wird.

Neben dem musikalischen Erlebnis ist auch für das leibliche Wohl bestens vorgesorgt. In der Pause und für ein gemütliches gemeinsames „chill out“ mit den Musikern wird wieder ein herzhaftes Buffet vorbereitet.

Daten & Fakten

Das Konzert findet am Samstag, dem 23. November,

um 16 Uhr in der Halle „B“ (Baden, Waltersdorferstraße 40) statt. Karten sind an der Abendkasse (freie Platzwahl) zu bekommen. Eintrittspreis: Erwachsene € 15, Kinder (bis 12 Jahre) € 5

Einlass ist ab 15.15 Uhr.

Gratisparkplatz im benachbarten Parkdeck des Landesklinikums Baden (bitte Parkticket zur Eintrittskassa mitbringen, dann ist das Parken kostenlos).

Musikschulkonzert im Advent

Übrigens: Nur einen Tag später, am 24. November, findet in der Halle B das Adventkonzert der Musikschule Baden statt. Beginn ist um 15 Uhr.