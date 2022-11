Das Jahr der Berndorfer Jubiläen

Die Faschingsgilde Berndorf feiert in der kommenden Saison gleich zwei Jubiläen und hat sich dafür jede Menge an Unterhaltung einfallen lassen, so wird zum einen 50 Jahre Erste Faschingsgilde Berndorf (1973 bis 2023) gefeiert, mit den berühmt, berüchtigten Narrensitzungen am 20. und 21. Jänner. Und zum anderen der 25. Faschingsumzug in der Krupp Stadt am Samstag, 18. Februar 2023! Sämtliche Veranstaltungen versprechen ein absolutes Highlight im neuen Jahr zu werden.

„Wir haben uns ein extrem gutes Programm für unsere Narrensitzungen überlegt und garantieren beste Unterhaltung. Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 3. Dezember statt. Alle Funktionäre und Akteure der Faschingsgilde haben trotz der letzten schwierigen und mageren Jahre ihren Humor nicht verloren und sind angesichts unserer Feierlichkeiten um so motivierter“, freut sich Gildenpräsident Heinz Zeller.

Der erste Festakt fand bereits pünktlich beim Narrenwecken am 11.11. am Gemeindeamt in Berndorf statt, wo von Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP) der Stadtschlüssel an das Prinzenpaar Rainer I., Bezwinger des Riesenkürbisses, und Prinzessin Astrid I. von der flotten Küche übergeben wurde.

