Fitness nach Maß bei Renate Fluch in Kottingbrunn

Es gibt viele Gründe, sportliche Bewegung in den Alltag zu integrieren. Für alle, die dabei eine professionelle Begleiterin suchen, gibt es ein neues Angebot: Die diplomierte Fitness- und Gesundheitstrainerin Renate Fluch machte sich kürzlich mit „Vital Body Fitness“, einem kleinen & feinen Studio in der Austraße 26, selbstständig.

Besonders wichtig seien ihr individuelle Betreuung, Rücksichtnahme auf die gesundheitliche Vorgeschichte und generell Freude an der Bewegung zu wecken, erklärt die Kottingbrunnerin. In zwei barrierefrei zugänglichen Räumen bietet sie verschiedenste Trainings für Einzelpersonen oder Kleingruppen mit rund fünf Personen an. Bei Schönwetter trainiert sie am liebsten im Freien.

Als langjährige, diplomierte Reitpädagogin sammelte sie Erfahrung mit Menschen verschiedenster Altersgruppen. Auch der Leistungssport ist der ehemaligen Turniertänzerin (Standard) nicht fremd. Neben Reiten und Tanzen brennt ihr Sportlerinnenherz vor allem für Laufen, Nordic Walking und Functional Training.

Kontakt: 0650/2270818 oder vitalbody@gmx.at