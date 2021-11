Kundgebung gegen Parkkonzept in Baden abgesagt

Privatinitiatorin Simone Komoli hat bislang bereits an die 3.000 Unterschriften in einem Monat gesammelt und möchte am Samstag einige weitere Unterstützer ihrer Petition gewinnen.

Die angekündigte Kundgebung habe sie kurzfristig ausgesetzt, um nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen, nachdem die Stadtgemeinde Baden mögliche Änderungen nach der laufenden Evaluierung in Aussicht gestellt hat. Am Donnerstag ist es zudem zu einer informativen Zusammenkunft des Ausschusses für Verkehr gekommen, bei der neben Komoli und Vertreter von Arbeiter- und Wirtschaftskammer dabei waren. Ausschussvorsitzende Maria Wieser von der SPÖ kündigte an, das Feedback des Treffens an den Bürgermeister und den Gemeinderat weiterzuleiten. Mehr dazu in der kommenden Printausgabe der Badener NÖN.