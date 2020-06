Auf einem Privatgrundstück in Unterwaltersdorf wurde am Mittwochvormittag ein Kleinkind in einem Fahrzeug eingeschlossen. Da sich die Fahrzeugschlüsseln im versperrten Pkw befanden wurde die Feuerwehr Unterwaltersdorf alarmiert. Durch das Einschlagen einer Seitenscheibe konnte die Feuerwehr das Kind sofort befreien und an die Eltern übergeben. Das Kleinkind blieb bei dem Zwischenfall unverletzt.

