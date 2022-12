„Nachhaltiger Christbaum“ leuchtet jetzt doch

Werbung

Foto: Thomas Lenger

Wie berichtet haben dieses Jahr die Kindergartenkinder gemeinsam mit der Stadtgemeinde und der Dorferneuerung in Unterwaltersdorf etwas besonderes einfallen lassen. Aufgrund der Teuerungen wollte man besonders auf die Kosten achten und so hatten die Kinder die Idee, mit selbstgemachten Kunstwerken, in Form von Weihnachtskugeln, Lebkuchenfiguren, Sternen und Geschenkpäckchen, den öffentlich aufgestellten Baum für die Adventszeit zu dekorieren und auf diese Weise zum Strahlen zu bringen.

Doch vielen war der nicht beleuchtete Weihnachtsbaum ein Dorn im Auge. „Es gab zahlreiche Beschwerden aus der Bevölkerung, das der Christbaum in Unterwaltersdorf nicht beleuchtet ist“, erklärt Bürgermeister Wolfgang Kocevar auf Nachfrage.

„Daher haben wir dann doch eine Beleuchtung auf den Baum angebracht", so der Stadtchef, der damit den „Weihnachtsfrieden“ im Ort wieder herstellen wollte. Die Schilder, dass der Christbaum ein nachhaltiger Baum ohne Beleuchtung ist, hängen noch am Baum.

