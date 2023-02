Stark verrauchtes Wohnhaus: Florianis rückten aus

Gegen 0.30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, da eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Unterwaltersdorf Rauch im Stiegenhaus wahrgenommen hatte. Sofort rückte die Feuerwehr Unterwaltersdorf zur Einsatzstelle unmittelbar neben dem Feuerwehrhaus aus.

Bei der Erkundung der Lage stellte der Einsatzleiter fest, dass bereits der 2. und 3. Stock vollkommen verraucht waren. Da die Bewohner angaben, dass sich vermutlich noch eine Person in der dritten Etage aufhielt, wurde sofort die Alarmstufe erhöht und zusätzlich die Feuerwehren Weigelsdorf und Schranawand zu einem Wohnungsbrand mit Menschenrettung alarmiert. Ein Rettungswagen des Samariterbundes Ebreichsdorf wurde ebenfalls zum Einsatzort gerufen.

Mit schwerem Atemschutz gelang es der Feuerwehr, in den dritten Stock vorzudringen, wo sie vor der Wohnungstür einen brennenden Müllsack entdeckten, der für die starke Rauchentwicklung sorgte. Die Feuerwehr brachte den Müllsack ins Freie und löschte ihn ab.

Die vermisste Person wurde wohlauf in der Wohnung im dritten Stock aufgefunden. Daher konnten die bereits alarmierten weiteren Feuerwehren storniert werden. Der Mann gab an, seinen Aschenbecher in den Müllsack entleert zu haben. Die Feuerwehr musste mittels Hochdrucklüfter das Stiegenhaus vom Rauch befreien, bevor sie gegen 1.30 Uhr wieder einrücken konnte.

