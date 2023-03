Unternehmer-Urgestein feierte 80er mit der Ehrenbürgerschaft

Seit 1991 ist er Mitglied des Bezirksstellenausschusses der Wirtschaftskammer in Baden, war jahrzehntelang Obmann des Tourismusvereins Ebreichsdorf und Vorstand des Tourismusverbandes der Destination Wienerwald. 2003 wurde ihm der Kommerzialratstitel sowie 2013 die Große Silberne Ehrenmedaille der WKNÖ verliehen. Auch etlichen Vereinen steht Waitz seit langer Zeit vor. So verwundert es nicht, dass das Geburtstagskind nun von einer großen Schar an Gratulanten aus Wirtschaft, Politik und Vereinen überrascht wurde.

Überraschung der Stadt gelungen

Komplett überrascht und sichtlich gerührt war das Geburtstagskind Gerhard Waitz, als Ebreichsdorfs Bürgermeister Wolfgang Kocevar ihm gratulierte und in seiner Festrede verkündete, dass der in vielen Vereinen und Organisationen nach wie vor tätige Funktionär mit der höchsten Auszeichnung bedacht wird, die die Stadtgemeinde Ebreichsdorf zu vergeben hat: der Ehrenbürgerschaft.

Der Stadtchef betonte: „Ich wünsche Gerhard noch viele gesunde und glückliche Jahre im Kreise seiner Familie und mit den Vereinskollegen in unserer Stadt. Mit der Ehrenbürgerschaft werden wirklich ganz besondere Leistungen gewürdigt, die Gerhard W Für seine langjährigen Verdienste überreichte ihm Bgm. Wolfgang Kocevar die Ernennung zum Ehrenbürger der Stadtgemeinde Ebreichsdorf.

