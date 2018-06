Dank aufmerksamer Nachbarn und des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte am Samstagnachmittag in Unterwaltersdorf (Bezirk Baden) eine Tragödie verhindert werden.

Nachbarn bemerken am Samstagnachmittag, wie aus einem gekippten Fenster eines Wohnhauses in der Dr. Heinrich Bach Straße in Unterwaltersdorf Rauch drang. Als die Nachbarn an der Tür klopften und mittels Telefon versuchten, die Nachbarin zu erreichen, diese aber nicht reagierte und bereits Brandgeruch aus dem Haus strömte, alarmierten sie die Feuerwehr.

Die Feuerwehren Unterwaltersdorf, Schranawand und Weigelsdorf rückten sofort aus. Mit einer Axt verschafften sich die Florianis über eine Terrassentür Zugang zum Wohnhaus. Mit schwerem Atemschutz drangen die Feuerwehrleute in das Innere vor und fanden dort im bereits stark verrauchten Wohnzimmer eine Frau vor. Sie brachten diese aus dem Wohnhaus und übergaben sie an Sanitäter des ASB Ebreichsdorf.

Diese versorgen die Wohnhausbesitzerin - sie war ansprechbar, machte aber einen verwirrten Eindruck. Der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch zu löschen. Mittels Hochdrucklüfter musste die Feuerwehr den Rauch aus dem gesamten Haus bringen. „Die Frau hatte großes Glück, hätten die Nachbarn nicht den Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, hätte es schlimm enden können“, so einer der Einsatzkräfte.

