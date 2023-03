Uraufführung Schnee-Walzer bei Tritonus-Frühlingskonzert im Casino Baden

Sandra Sagmeister

Wolfgang Bauer hat den Walzer "Snow is falling" komponiert, der am Samstag beim Tritonus-Frühlingskonzert uraufgeführt wird. Foto: Sabine Reichlmayer

D er Verein Tritonus lädt zum Frühlingskonzert am Samstag, dem 18. März um 19.30 Uhr im Großen Festsaal des Congress Centers Baden. Der junge Badener Komponist Wolfgang Michael Bauer hat den Walzer „Snow is falling“ geschrieben, der an diesem Tag erstmals aufgeführt wird.