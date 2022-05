Virtuosität gefordert: Badner Klaviertrio spielt Tripelkonzert

Beim letzten Abo-Konzert der Beethoven Philharmonie dieser Saison am 19. Mai, 19.30 Uhr, im Casino Baden wird auch eine Uraufführung zu hören sein. Das Badener Klaviertrio Antonia Rössler, Carola Jonas-Krebs und Michael Capek spielt unter Leitung des Chefdirigenten der Beethoven Philharmonie, Thomas Rösner, das Tripelkonzert des jungen Badener Komponisten Wolfgang-Michael Bauer.

„Ursprünglich stand die Idee im Raum, ein ‚Concerto Grosso‘ für die Beethoven Philharmonie Baden und ausgewählte Solisten der Jungen Musikfreunde Baden zu schreiben. Zu diesem Zeitpunkt hat sich allerdings bereits das Badener Klaviertrio aus den JMB heraus formiert, und so wurde daraus ein Tripelkonzert“, schildert der Komponist die Entstehung. Dabei handelt es sich um ein rhythmisches und „tänzerisch bis treibend“ angelegtes Werk, das Spontanität und Überraschungen, aber auch eingängige Motive und groß angelegte Melodien bietet.

„Dementsprechend fordert das Werk sowohl Solisten, als auch Orchestermusikern ein hohes Maß an Musikalität und Virtuosität ab“

Badener Komponisten Wolfgang-Michael Bauer

Der Name ruft Assoziationen mit dem gleichnamigen Stück Beethovens hervor. Doch neben gewissen Gemeinsamkeiten sind es die Unterschiede, die dem Werk seinen Charme verleihen. Einzelne Orchestermusiker werden gelegentlich zu gleichwertigen Solisten hochgestuft. Das Orchester distanziert sich so von seiner Rolle als „reiner Begleiter“. „Dementsprechend fordert das Werk sowohl Solisten, als auch Orchestermusikern ein hohes Maß an Musikalität und Virtuosität ab“, macht Bauer neugierig.

