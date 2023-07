Wer hinter dem neuen Design der Badner Bahn steckt

Dafür war maßgeblich die Design- und Strategie-Agentur moodley zuständig, die wie kaum jemand anderer das öffentliche Verkehrssystem mitgestaltet. Denn Design beeinflusst den öffentlichen Verkehr mehr, als man vielleicht denkt. Design- und Mobilitätsexperten haben schon lange erkannt, dass nachhaltige Mobilitätsalternativen attraktiv sein müssen – so auch bei moodley.

Ein besonderer Fokus wird auf Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Ästhetik gelegt. Das neue Design der Badner Bahn reflektiert den ikonischen Look der originalen Bahn. Jene Optik hat moodley behutsam modernisiert, um die Bedürfnisse heutiger Fahrgäste zu erfüllen. Das Innenraumdesign bietet viel Platz mit rund 80 Steh- und Sitzplätzen, die ergonomisch geformt und aus Buchenholz hergestellt sind, das sowohl nachhaltig als auch hygienisch ist. „Sie erinnern an die bekannten Wiener-Ring-Straßenbahnen und sind eine Hommage an Altwiener Kultur und an die Langlebigkeit des bewährten Designs“, erläutert Daniel Huber, Managing Partner und Head of Design bei moodley industrial design.

„Stimmiges Gesamtbild“

Huber hat mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in dem Bereich schon viele Mobilitätsprojekte mitgestaltet. Mit dem neuen Design der Badner Bahn ist der kreative Kopf dahinter zufrieden: „Das Ergebnis ist ein stimmiges, aus der Weite erkennbares Gesamtbild eines modernen, zeitgemäßen Pendlerzugs.“

Urban Design wird seiner Meinung nach in der Gestaltung des Verkehrsnetzes häufig übersehen. Dabei stellen Transportsysteme einen Teil des Netzwerkes dar, der eine Stadt, eine Region, ein Land und möglicherweise sogar die gesamte Welt miteinander verbindet. „Architekten und Bauingenieure stehen bei Urban Design besonders vor der Herausforderung, nicht auf ein einzelnes Grundstück, einen einzelnen Ort oder eine einzelne Person beschränkt zu planen, sondern alle möglichen Anknüpfungspunkte mitzubedenken. Hier kommen wir Designer ins Spiel“, erklärt Huber.

Design sei das integrierende Element, da es durch Gestaltungsentscheidungen zwischen Menschen und Mobilitätssystem vermittle. Gerade das öffentliche Verkehrsnetz spiele eine entscheidende Rolle in Österreichs nachhaltiger Mobilität. Daniel Huber weiß: „Es muss attraktiv sein, das Auto in der Garage stehen zu lassen und stattdessen mit der Bahn von Niederösterreich nach Wien und wieder zurück zu pendeln. Die Lösung für das Umdenken liegt im Design.“

Viele positive Rückmeldungen

Entwickelt und produziert wurden die neuen Badner-Bahn-Garnituren vom Transportunternehmen Alstom in seinem Kompetenzzentrum in Wien Donaustadt. „Wir sind stolz, dass wir diese hochmodernen Garnituren in unserem Werk in Wien gebaut haben. Ab sofort ist mit unserem TW500 höchster Fahrgastkomfort zwischen Wien und Baden unterwegs“, erklärt Jörg Nikutta, Geschäftsführer von Alstom Österreich.

Auch Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen (WLB), berichtet von den bislang vielen erfreulichen Reaktionen: „Wir bekommen viele positive Rückmeldungen zum neuen Fahrzeug – sowohl von den Fahrgästen als auch von unseren Fahrern. Sie alle schätzen das neue, offene und nachhaltige Design der neuen Badner Bahn genauso wie Barrierefreiheit, zusätzliche Sitzplätze und Klimatisierung der Züge, die für unsere Fahrgäste einen echten Qualitäts- und Komfortschub gebracht haben.“

Drei Generationen der Badner Bahn, die heuer ihr 135-jähriges Jubiläum feiert, nebeneinander, ganz rechts der neue TW500. Den neuen Triebwagen hat die Firma moodley gestaltet. Foto: Helmut Wallisch

18 Niederflurfahrzeuge aus der Basisbestellung der neuen Badner Bahn sind bislang von Hersteller Alstom ausgeliefert und in den Fahrgastbetrieb gegangen. Der erste Zug des Modells TW500 ging Ende Dezember 2022 erstmals auf die Strecke. Im Laufe des Sommers gehen sechs weitere Züge auf die Strecke, weitere sechs Garnituren folgen dann Anfang 2024. Die Wiener Lokalbahnen haben die zwölf zusätzlichen Züge im Rahmen von Fahrzeugoptionen abgerufen. Damit werden nach Auslieferung insgesamt 30 Züge der neuen Generation auf der Strecke der Badner Bahn unterwegs sein.

Über moodley

moodley ist eine internationale Design & Strategy Company, die zukunftssichere Marken, Produkte und Services entwickelt und launcht. Seit zwei Jahrzehnten auf Wachstumskurs, ist moodley eine der führenden Agenturen im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz, Anm.).

Mit Standorten in Graz, Wien und München und Hubs in Detroit, Hongkong und Istanbul engagiert sich moodley für zukunftsorientierte Organisationen und Unternehmen auf der ganzen Welt. In drei hochspezialisierten Units – Brand Identity, Interactive Design und Industrial Design – gestaltet das über 100-köpfige moodley-Team mit Expertinnen und Experten aus elf Nationen Markenerlebnisse, Produkte und Services für Organisationen wie Siemens, Ringana und MPREIS. www.moodley.com