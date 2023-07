Badener Raw Energy mit größter Speisekarte

Laszlo Marton, der kalifornisches Gesundheitsbewusstsein, hawaiianische Gelassenheit und japanische Kochkunst kombiniert, um das Wohlbefinden zu steigern, ist zu einer fixen Größe am Grünen Markt gewachsen. Seit Kurzem hat er die wohl größte Speisekarte in der Umgebung vor seinem Geschäft aufgestellt, in der er das um einige Köstlichkeiten erweiterte Angebot abbildet. So bietet er viele Sommer-Specials, neue Porridge-Kreationen und neuerdings auch New York Bagels an sowie Shiitake-Pilze zum Lunch.

Laszlo Marton und seine Riesen-Speisekarte. Foto: privat

Drei Jahre gibt es Laszlo Martons Raw-Energy-Laden schon am Grünen Markt. Den zweiten Standort beim Strandbad hat er aus Personalmangel wieder verlassen. Dort ist nun ein Automaten-Greißler untergebracht. „Wir haben eine gute Arbeit dort gemacht, das Feedback war gut, es war eine schöne Zeit“, resümiert er. „Ich war überzeugt, das Rad neu zu erfinden“, aber abseits der Strandbad-Saison habe einfach die Frequenz gefehlt. Also konzentrierte er sich auf seinen Standort am Grünen Markt, wo er aktuell der größte Standplatz ist.

Aber auch im Hauptgeschäft leide er unter den gängigen Personalproblemen, die generell die Gastronomie derzeit hart treffen. „Jederzeit kann man sich bei mir als Bowl Creator und Juice Master bewerben“, sagt er. Die Jobbeschreibungen habe er erfunden, passen aber gut dazu, das Aufgabengebiet zu erklären. Er nehme auch Quereinsteiger auf, „man muss nur ein Lächeln mitbringen“, sagt er.

Und noch eine Neuerung hat er parat. Demnächst wird er auch mit dem Food-Truck als Caterer und bei Veranstaltungen unterwegs sein. Mit dem Freigut Thallern hat er bereits eine Kooperation, so lieferte er unlängst gesundes Essen für Seminarteilnehmende. Und auch beim IKEA-Fest hat er 150 Bowls ausgeliefert.

Außerdem hat er seit Kurzem frische Kokosnüsse im Angebot zum Trinken und Schlemmen. Zwei Jahre habe er welche gesucht, anfangs waren sie aber nur in zu großen Mengen verfügbar. Aber nun habe er einen Händler gefunden, der ihm auch kleinere Mengen liefern kann. Die Kokosnüsse stammen aus Vietnam und gelangen über Zwischenhändler nach Österreich. Und so kann er nun „ein Stück Urlaub mitten im Alltag“ anbieten.

Marton lebt sein Konzept, er sprüht vor Engagement. Sechs Jahre lang war er vor seiner Gastro-Karriere als Soldat im Einsatz, er hat unter anderem militärischen Fünfkampf gemacht.