Auftauchen 2: Neue Literatur aus Niederösterreich in Kottinbrunn

Im Herbst 2022 ist die zweite Ausgabe der Reihe "AUFTAUCHEN - NEUE LITERATUR AUS NIEDERÖSTERREICH" in der Literaturedition Niederösterreich erschienen.

Das Thema der neuen Anthologie lautet "I am from Lower Austria". Eine Autorin aus Pfaffstätten (Bernadatte Sarman), ein Autor aus Pottenstein (Gabriel Schütz) und ein Autor aus Kottingbrunn (Nico Dorigatti) lesen aus ihren Beiträgen.

Musikalische Umrahmung: Alper Yakin

Donnerstag, 10. November, 19.00 Uhr

Bibliothek Kottingbrunn

Schloss 8

2542 Kottingbrunn

Eintritt: frei

„auftauchen“ heißt die Newcomer-Reihe, die von Wolfgang Kühn, dem Schriftsteller, Musiker und Herausgeber der Zeitschrift DUM, im Frühjahr 2019 ins Leben gerufen wurde. In der ersten Ausgabe der Reihe wurden zehn bis dato noch relativ unbekannte Autor*innen aus Niederösterreich gebeten, das Verhältnis zwischen Stadt und Land literarisch auszuloten.

Mit Herbst 2022 ist nun der zweite Teil der Anthologie erschienen, in dem abermals zehn literarische „Newcomer“ unter dem Motto „I am from Lower Austria“ um einen Beitrag gebeten wurden. Nico Dorigatti erzählt von der „Suche eines Schreibenden nach der niederösterreichischen Identität“, Bernadette Sarman fördert „Fragmente aus dem Wienerwald“ zutage und Gabriel Schütz klärt einen „Großen Irrtum“ auf.

Nico Dorigatti, 2001 in Wiener Neustadt geboren, wuchs in Wöllersdorf in Niederösterreich auf und begann nach der Matura sein Diplomstudium als Schauspieler am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Bis jetzt vorrangig als Autor dramatischer Texte tätig, gelangten u. a. seine Theaterstücke „Sankt Augustin“, „Letzte Tage“, „Tagebuch eines Vagabunden“ und „Es einfach ertragen: Die Zerstörung“ in Eigenregie zur Aufführung.

Bernadette Sarman, geboren 2001 in Wien, aufgewachsen in Niederösterreich. Studiert Deutsche Philologie an der Universität Wien. Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften (etcetera, mischen, UND). Zweimal Finalistin bei „Texte. Preis für junge Literatur“. 3. Preis LitArena X (2021). Lesungen, unter anderem im BMI (2016) und im Rahmen der Gedenkveranstaltung in der Wiener Hofburg (2018).

Gabriel Schütz, geboren 1984 im Bezirk Baden; Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften (DUM, etcetera, Bierglaslyrik) und Anthologien; Gewinner des Wiener Werkstattpreises (Jurypreis 2021) und eines regionalen Literaturwettbewerbs; kleinere Lesungen im Rahmen von Kulturinitiativen; Hauptberuflich im Finanzbereich eines österreichischen Technologieunternehmens.

Nähere Infos zur Anthologie: www.literaturedition-noe.at

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.