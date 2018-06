Menschen. Kloster. Museum.

Anstoß zum Nachdenken über das Zusammentreffen von Religionen, Sprachen und Kulturen, sowie Menschen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen gibt der Artikel MENSCHEN. KLOSTER. MUSEUM. STIFT HEILIGENKREUZ. von P. Roman Nägele OCist, in der österreichischen Museumszeitschrift „neuesMuseum“. Diese neueste Ausgabe 18-3 ist dem Thema „DAS INTERRELIGIÖSE MUSEUM“ gewidmet.

Fragen, Hoffnungen, Sehnsüchte

Vom Interesse an einem Einblick in das Leben in Stift Heiligenkreuz werden Menschen zu einem Besuch angeregt, dem Interesse an der Wirkung dieses „Gebets- und Kraftraumes“ und vom Interesse an den Kunstwerken. „Es kommen Menschen mit Fragen, Hoffnungen, Sehnsüchten und Wünschen,“ so P. Roman in dem Artikel, „Mit alldem kommen sie an diesen Ort und wollen Momente des Schauens, des Hörens, des Staunens oder der Stille erleben und so in ihrem Glauben gestärkt werden.“

Vielfalt und Auswahl

Aus der Vielfalt kann der „auswahlgewohnte Besucher“ aussuchen, was er gerade besonders benötigt, Gottesdienste, Kunstbetrachtung, Information aus erster Hand: Die Zisterzienser führen die Besucher selbst durch Kirche und Kloster.

Der Kirchenbau, die Dreifaltigkeitssäule im Innenhof (G. Giuliani), zeitgenössische Kunst (P. Raphael Statt OCist), die Musik (z.B. die Gregorianischen Choräle in den erfolgreichen „Chant“-Einspielungen), alte und neue Messen aus dem Musikarchiv (Mazak, Reutter, Scheupflug, Herbeck, Rebay u.a.), -- vieles, was im Museum sein könnte, ist in Stift Heiligenkreuz im lebendigen Kloster.

Auseinandersetzung mit Unterschieden

Der Museumsbund setzt sich mit dem Thema auseinander, weil es anscheinend „in der Luft liegt“, dass man sich mehr als in den letzten Jahren mit religiösen Themen auseinandersetzt, dass Religion wieder „in aller Munde“ ist. Dabei entwickeln sich viele pseudo-religiöse und esoterische Gruppen. Außerdem ist die Auseinandersetzung mit nicht-christlichen Religionen sehr aktuell. Gerade in dem Zusammenhang betont P. Roman: „Es ist in unserer Zeit wichtig, den eigenen religiösen Standort zu kennen, um im richtigen Moment argumentieren zu können.“ Stift Heiligenkreuz ist ein solcher Standort, basierend auf benediktinischer Tradition und Gastfreundschaft. „Besucher, Pilger, Interessierte und Zufallsgäste treffen hier aufeinander.“

Begegnung bei den Führungen

P. Roman bemerkt zu Beginn der Führungen oft Zurückhaltung, verwundertes Schweigen und Staunen, dann immer mehr Gelöstheit und Offenheit: „Ich empfinde es als größten Erfolg, wenn die Fragen sprudeln! – Jetzt findet Kennenlernen statt.“

P. Roman Nägele OCist ist Kustos der Kunstsammlung, Administrator der Handschriftensammlung und Leiter des Musikarchivs von Stift Heiligenkreuz. (www.stift-heiligenkreuz-sammlungen.at)