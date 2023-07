UTECH Systems GmbH Preis: Badener Unternehmerinnen gehen nachhaltig Kanalbau an

Gratulation an Elisabeth Dreer (M.) und Manuela Viana Rivas-Dreer (r.) zum Award in der Kategorie Export. Foto: Bernhard Wieland

„Die Presse“ und „Frau in der Wirtschaft“ zeichneten die besten Unternehmerinnen Österreichs aus. In der Kategorie Export setzte sich das Badener Unternehmen UTECH Systems GmbH mit Manuela Viana Rivas-Dreer und Elisabeth Dreer an die Spitze.

Die beiden Unternehmerinnen gehen nachhaltig an Beton und Stein heran und haben eine besondere ökologische Tiefenimprägnierung entwickelt, die beide Materialien schützt. Manuela Viana Rivas-Dreer erklärt: „CPS-BETON ist eine von uns entwickelte Tiefenimprägnierung aus Wasserglas-Natrium Silikat mit einem speziellen organischen Katalysator und dient zum Abdichten und dem Schutz von Beton und Stahlbeton. Diese Imprägnierung macht den damit behandelten Bauteil korrosions- und alterungsbeständig.“ Der Vorteil davon: „CPS ist die nachhaltige und umweltfreundliche Wasserglas-Tiefenimprägnierung zum Schutz von Beton.“ Tiefenimprägnierung ist kostengünstiger als Beschichtung Zum Einsatz kommt CPS-Beton etwa bei Kläranlagen, Trinkwasserspeicher, Tiefgaragen, Parkhäuser, Tankstellen und ähnlichen Einrichtungen. Und noch einen Vorteil gibt es: „Die Tiefenimprägnierung kommt unseren Kundinnen und Kunden kostengünstiger als Beschichtungen“, sagt Viana Rivas-Dreer. Denn, so erläutert die Tochter und Nachfolgerin von Geschäftsführerin Elisabeth Dreer: „CPS-Beton wird aufgesprüht, eine Tiefenimprägnierung aus Wasserglas-Natriumsilikat mit einem speziellen organischen Katalysator der bis zu vier Zentimeter in den Stahlbeton eindringt, sich kristallisiert und somit können keine externen Stoffe mehr eindringen wie zum Beispiel Öl. Zudem ist es salz- und staubbeständig und der Beton bleibt atmungsaktiv.“ Vor einem Jahr haben die beiden Unternehmerinnen einen Kooperationsvertrag mit einem chilenischen Unternehmen geschlossen. Die erste Bestellung ist bereits in Chile angekommen. Die Produkte von UTECH Systems sind im Siedlungswasserbau, im Infrastrukturbereich und beim Hochbau zuhause. Weitere Produkte, die die beiden entwickelt haben: SPS-Naturstein; STABIFLEX II System-Schachtaufsätze für Neubau und Sanierung, der das Herauswachsen von Schachtdeckel vermeidet, „was besonders für Gemeinden zu empfehlen ist“, wie die beiden Unternehmerinnen wissen.