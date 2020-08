Offiziell ist er noch nicht einmal eröffnet und schon wurde der neue Skaterpark bei der Spielwiese in Ebreichsdorf von Vandalen heimgesucht. Unbekannte beschmierten die neuen Geräte und verunstalteten diese. Die Anlage wurde erst vor wenigen Tagen fertiggestellt. „Wir haben insgesamt um die 50.000 Euro in das Projekt investiert“, so die zuständige Stadträtin Claudia Dallinger (SPÖ), die sich über den Vandalismus ärgert.

„Sehr traurig“, so die erste Reaktion von Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ).„Seit wenigen Tagen ist unsere neue Skaterbahn in Betrieb und wurde sofort von zahlreichen Jugendlichen super angenommen. Leider gibt es offenbar immer und überall ein paar Vandalen die glauben, es ist lustig, diese mutwillig zerstören und beschmieren zu müssen. Zum Schaden jener, die darauf aufpassen und viel Freude damit haben. Hoffentlich meldet sich jemand, der etwas gesehen hat. Wie kommt die Allgemeinheit immer dazu, solche Schäden mit unser aller Geld bezahlen zu müssen“, so der verärgerte Bürgermeister.

