Baden: Mit Kraft des Wassers

Dass Baden die Kneippiade austragen darf, ist keineswegs selbstverständlich. Denn im Rennen war etwa auch die Wörtherseeregion, wie die Kneipp Worldwide-Präsidentin Ingeborg Pongratz aus Niederbayern betonte, als sie das Programm für die Internationalen Aktionstage in Baden am Freitag vorstellte.

Sie verwies auf Best-Practice-Beispiele, wie etwa einen Kneipp-Kindergarten in Bad Wörishofen, wo den Kindern auf spielerische Art und Weise Wasseranwendungen näher gebracht werden.

„Kinder lieben Wasser, sie haben zu diesem Element einen ganz natürlichen Bezug“

„Kinder lieben Wasser, sie haben zu diesem Element einen ganz natürlichen Bezug“, betonte die Präsidentin. Auch in koreanischen Kindergärten wird der Umgang mit Wasser selbstverständlich gepflegt, „die Kinder sind viel weniger krank, und wenn sie krank sind, dann werden sie schneller wieder gesund“, merkte Pongratz an. Ihr ist es ein besonderes Anliegen, „dass schon bei den Kleinsten mit der Kneipp-Philosophie begonnen wird“. Obwohl „die Fokussierung auf das natürliche Heilmittel Wasser“ stets gegeben ist, so ist die Kneipp-Philosophie weit mehr. Denn die weiteren Säulen sind die Anwendungen von Heilkräutern, die richtige Ernährung, Bewegung und Lebensfreude. Letzteres würde man heute eher als ‚das in Einklang bringen von Körper, Geist und Seele‘ beschreiben.

Auch für die Obfrau des Badener Kneippvereins Angela Stöckl-Wolkerstorfer, ÖVP, ist es ein Anliegen, „die fünf Kneipp-Säulen bekannter zu machen, sowie den Leitsatz von Sebastian Kneipp ‚Vorbeugen ist besser als heilen‘.“

Josef Widl, Vorsitzender des Niederösterreichischen Kneippbundes, gab das ambitionierte Programm bekannt (siehe Infobox).

Bürgermeister Stefan Szirucsek, ÖVP, freut sich, „dass wir ganz offiziell Gastgeber sein dürfen. Unsere Gäste können auch ganz entspannt öffentlich anreisen und werden mit einem Shuttleservice direkt vom Bahnhof abgeholt und zum Hotel gebracht“. Selbst ist er noch kein Mitglied des Kneippbundes, wie er bei der Programmvorstellung zugeben musste.

„Wir müssen Menschen motivieren, gesund alt zu werden.“

Doch es soll nicht nur konferiert, besichtigt und getanzt werden, es wird auch gekneippt. Dafür wird der Gutenbrunnerpark kneipptechnisch adaptiert. Szirucsek ist aber überzeugt, „dass wir in Baden viele Möglichkeiten für Kneippanwendungen haben“, für das Wassertreten ist sicher die Schwechat auch geeignet.

Und der Österreichische Kneippbund-Präsident Georg Jillich betonte: „Wir müssen Menschen motivieren, gesund alt zu werden. Dafür hat uns Sebastian Kneipp die Werkzeuge in die Hand gegeben. Nutzen wir sie auch.“

