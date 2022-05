Ein Tag für die ganze Familie beim Badener Sparkassen Stadtlauf .

Am 26. Juni warten in der Badener Innenstadt tolle Bewerbe und Entertainment-Programm Baden, 17. Mai 2022 – Ende Juni ist es endlich wieder so weit: Der Badener Sparkassen Stadtlauf presented by TUI findet am 26. Juni heuer zum 21. Mal statt!