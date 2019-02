Die Ballsaison ist in vollem Gange - und so fand am Samstag der traditionelle "Kolping-Ball" im Kolpingheim Baden statt. Der Vorsitzende der Kolpingfamilie Baden, Herbert Felbermayer, konnte zahlreiche Gäste dazu begrüßen - an der Spitze ÖVP-Bürgermeister Stefan Szirucsek, die ÖVP-Gemeinderäte Angela Stöckl-Wolkerstorfer, Leopold Habres, Gottfried Forsthuber sowie SPÖ-Stadtrat Markus Riedmayer und vom Vorstand der Kolpingfamilie Steffi Strasser, Adolf Strasser, Alfred Prazak, Barbara Felbermayer und Thomas Vock, Pfarrer Pater Amadeus Hörschläger und Kaplan Paul Such (in Vertretung des Stadtpfarrers) sowie Senior der Kolpingfamilie, Franz Geiger.

Die Eröffnung des Balles übernahm die Tanzschule Schweiger, der Stadtchef eröffnete den Ball. Als Kapelle fungierte die Tanzkapelle Alexander Cacheé. Um Mitternacht fand die Verlosung der vielen Tombolapreise statt.