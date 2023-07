SPÖ feierte „Abendrot“ am Hauptplatz

Groß war der Andrang auch heuer wieder, als am 29. Juli die SPÖ Ebreichsdorf zu ihrem Fest „Abendrot“ auf den Hauptplatz nach Ebreichsdorf lud. Die heimischen Gastronomen sorgten mit einer großen Auswahl an Speisen und Getränken für das kulinarische Angebot. Für die dazu passende Musik sorgte DJ Tom de Belfore. Nach einem Regenguss am Nachmittag wurde am lauen Abend bis in die Nachtstunden gefeiert. „Ich freue mich, dass so viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt gekommen sind und mit uns gemeinsam einen schönen Abend verbracht haben“, zog Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Wolfgang Kocevar, SPÖ, nach dem Abend eine positive Bilanz.