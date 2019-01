Event-Tipps im Bezirk Baden.

Buchpräsentation in Baden

Am 31. Jänner liest Topsy Küppers aus ihrem neuen Roman "Die Brüder Saphir". Im Gespräch mit Mag. Alexandra Mantler (ORF) und am Klavier begleitet von Bela Fischer stellt sie ihren Tatsachenroman, der von Liebe, Leid und Kriminalität handelt, im Zentrum für interkulturelle Begegnung um 19.30 Uhr vor.

Messe für Kinder - Berufe zum Angreifen

Am 31. Jänner können Kinder in der Thermenhalle in Bad Vöslau in der Zeit von 12 bis 17 Uhr Berufe ausprobieren und spannende Einblicke in die Welt der Firmen und Schulen in der Region gewinnen. Kids ab dem Volksschulalter testen ihr Geschick für Lehrberufe und holen sich Infos von Berufsschulen und höheren Schulen, damit die spätere Berufswahl leichter fällt.

Konzert der Beethoven Philharmonie

Diese lädt am 30. Jänner um 19.30 Uhr in den Festsaal des Congress Casino Baden. Das Konzertprogramm trägt das Thema "Inspiration", in Bezug auf Beethovens berühmte 6. Sinfonie und Schuberts "Unvollendete". Dirigent ist Thomas Rösner, Solistin am Klavier Dorothy Khadem-Missagh.

Steinkreistreffen

Das Treffen am 2. Februar im Weilburghof in Baden um 15 Uhr steht ganz im Zeichen besonderer Kornkreis Erscheinungen und ihrer harmonischen Geometrie, aufgezeigt von Günther Schermann. Dagmar Voborny gibt Einblicke zum Thema "Kopf oder Herz, was dominiert 2019". Infos und Anmeldung unter 0676/906722, voby@kabsi.at.