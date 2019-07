Eventtipps im Bezirk Baden.

SOMMER-MÄRCHENSTUNDE

Pünktlich zu Ferienbeginn können in Baden wieder Kinder von 3 bis 7 Jahren am 4. Juli um 10.30 Uhr der „Sommer-Märchenstunde mit Sabine" lauschen, und zwar im Garten hinter der Kinderbücherei am Kaiser Franz-Ring 9 (bei Schlechtwetter im Trauungssaal des Standesamtes). Freier Eintritt nach Anmeldung unter Tel. 02252/86800-690 bzw. office@buecherei-baden.

Weiters entfallen bis 31. August die Leihgebühren für Bücher und Zeitschriften für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Bei Neuanmeldung entfällt die Einschreibgebühr.

FRANZ SCHUBERT INSTITUT 2019

Eröffnungskonzert im Haus der Kunst in Baden am 9. Juli um 19.30 Uhr.

Vom 30. Juni bis 5. August veranstaltet das Franz-Schubert-Institut den Meisterkurs "Das Lied von Beethoven bis Berg". Ein Meisterkurs, der sich großen internationalen Erfolges rühmen darf, der jedes Jahr wieder begeisterte junge Musikerinnen und Musiker nach Baden bringt, die dann mit den renommiertesten Künstlern in die ganz besonders Atmosphäre des Liedgesanges eintauchen. Dieses Jahr werden 16 Sänger und 10 Pianisten aus 11 verschiedenen Ländern auftreten. So sollen auch zahlreiche Konzert die Bevölkerung mit einbinden und den Meisterkurs als festen Bestandteil des Badener Kultursommers bestätigen.

Weitere Konzerte finden am 16. Juli und am 28. Juli jeweils um 17 Uhr im Kaisersaal des Stiftes Heiligenkreuz und am 5. August im ZiB/Grabengasse 14 in Baden statt.