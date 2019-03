Eventtipps im Bezirk Baden.

Beethoven Einübungen 2019

Das erste Konzert

Am Dienstag, den 26. März gibt die Pianistin Mihaela Manea, die trotz ihres jungen Alters bereits auf zahlreiche Wettbewerbserfolge und Auszeichnungen verweisen kann, ein Konzert im Haus der Kunst in Baden. Otto Brusatti liest aus Beethoven-Briefen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Mitmachkonzert für Kinder

"Kuddelmuddel und Gesprudel" - mit seinen neuen, von ihm komponierten und

getexteten Liedern für Kinder von 3 bis 11 Jahren lässt der Kinderliedermacher Bernhard Fibich das junge Publikum an seinem Konzert im Kammgarnsaal in Möllersdorf am Dienstag, den 19. März teilhaben. Beginn ist um 16 Uhr. Karten sind im Kulturamt und vor Ort erhältlich.

Kabarett

Ganz nach dem Motto: "Wir haben nichts zu verlieren. Too old to die young!"

präsentieren Reinhard Nowak & Roman Gregory

ihr Kabarettprogramm "Voll am Start": Nach einem absolut megauncoolen Auftritt bei einem Teenie-Geburtstag wollen die beiden es allen beweisen und voll durchstarten: ein Youtube-Hit muss her, mit 7-stelligen Likes. Mindestens.

Der Abend findet am Donnerstag, den 21. März um 20 Uhr in den Stadtsälen Traiskirchen statt.