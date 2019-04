Eventtipps im Bezirk Baden.

Märchenstunde zur Osterzeit

Die durch zahlreiche Lyrik-Lesungen in Baden und Wien bekannte Autorin Sabine Lorenz-Szabo nimmt Kindergarten- und Volksschulkinder mit in die Märchenwelt, diesmal mit Schwerpunkt Ostern. Die Veranstaltung für Kinder von drei bis sieben Jahren findet am Donnerstag, 18. April um 10 Uhr in der Kinderbücherei am Kaiser Franz-Ring 9 in Baden statt. Freier Eintritt nach Anmeldung per E-Mail: office@buecherei-baden.at oder telefonisch unter 02252/86800-690.

Weiters sind während der Osterferien Bücher und Zeitschriften in der Stadtbücherei für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren gratis zu entlehnen, bei Neuanmeldung entfällt die Einschreibgebühr (Schüler- bzw. Lichtbildausweis nicht vergessen).

Oster-Wochenmarkt

Am Samstag, 20. April findet in Bad Vöslau der beliebte Ostermarkt vor dem Rathaus in der Zeit von 8 bis 13 Uhr statt. Neben Kunsthandwerks- und Schmankerlständen gibt es auch Ponyreiten und eine Tombola. Als Highlight präsentieren die Puppenspieler-Profis Michaela Studeny, Nick Harras und Daniela Nitsch eine Socken-Puppen-Vorführung. Selbstverständlich hoppelt auch "Hase Hansi" vorbei und bringt Geschenke für Kinder.

Stadtspaziergang

Bei einem Stadtspaziergang unter dem Motto "Baden - Stadt mit imperialem Flair" werden am Samstag, 20. April Fakten und Anekdoten über die Habsburger und ihrem Lieblingsort Baden spazierend erzählt. Besichtigt werden auch die Frauenkirche-ehemalige Hofkirche & das Arnulf Rainer Museum-historisches Frauenbad. Treffpunkt ist um 14 Uhr bei der Tourist Information/Brusattiplatz 3.