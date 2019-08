Mondscheinpicknick

Am Donnerstag, 8. August 2019 wird in Baden zum Picknicken eingeladen. Im Rosarium im Doblhoffpark steht von 18 bis 22 Uhr die Wiese am Teich für alle Genussliebhaber zur Verfügung. Die chilligen Klänge von DJ Oliver Pusswald sorgen dabei für den musikalischen Rahmen. Als kulinarische Ergänzung werden die Badener Winzer mit kühlen Getränken und kleinen Schmankerln aufwarten. Als besonderes Highlight wird die Tanzschule Mackh auftreten.