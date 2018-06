Alle Veranstaltungen im Bezirk Baden.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

DI, 5. JUNI



Baden: Die Magie der Orte“ - Spaziergang zu Kraftplätzen inmitten der Stadt - mit Gabriele Hasmann und Christine Triebnig-Löffler - Treffpunkt: Wassergasse 2 (Innenhof), 15 Uhr. Anmeldung: Tourist Information.

Pfaffstätten: „Les‘ Hanl und Ochsenzunge“ - Naturführung in die Weinbaulandschaft mit Weinverkostung - Treffpunkt Union Parkplatz, 18 Uhr.

Traiskirchen: Abendsprechstunden des Bürgermeisters - Rathaus, telefon. Terminvereinbarung unter 050355-302 oder -304.



MI, 6. JUNI



Baden: Vortrag von Dr. Edgard Haider „Kaiserhaus Baden - letzte Station habsburgerischen Kaisertums“ - Kaiserhaus, 19 Uhr.

Puppenbühne Hatschi - „Ritter Rost und das Haustier“ - Theater am Steg, 16 Uhr.

Kurkonzert - Orchester der Bühne Baden - Musikpavillon/Kurpark, 16.30 Uhr.

Bad Vöslau: Vortrag - Dr. Lukas Brandner (Kniespezialist) - „Beschwerden des Bewegungsapparates“ - Residenz, 14 Uhr. Voranmeldung unter 02252/75555.

Pfaffstätten: Yoga in der Natur mit Antje Weigel - Treffpunkt Parkplatz Biosphärenpark/Einöde, 19 Uhr.

Pottenstein: Seniorentreff - Gasthaus Riegler, 16 Uhr.



DO, 7. JUNI



Baden: Führung „Schaurig-schönes Baden“ - mit Gabriele Hasmann und Christine Triebnig-Löffler - Treffpunkt: Mittelalterlicher Innenhof/Frauengasse 3, 18.18 Uhr. Anmeldung: Tourist Information.

Märchen - japanisches Erzähltheater - „Der gestiefelte Kater“ für Kinder von 1 bis 6 Jahren - Kids&Co/Johannesgasse 14, 15.30 Uhr.

Jazzcafé - „A message from New Orleans“ - Theater am Steg, 19.30 Uhr.

Konzert „Duo Abend“ - Sibylle Bouda (Klavier) & Roland Böckle (Violine) - Haus der Kunst, 19.30 Uhr.

Vernissage „Die Farben der Imagination“ - In Memoriam Vladimir Petrov-Gladky - Haus der Kunst, 19 Uhr. Ausstellung bis 17. Juni.

Bad Vöslau: Modeschau des Kreativen Lernzentrums (KLZ) - Kursalon, 18 Uhr.

Buchpräsentation „Alles für Ines“ - Rathaus, 19.30 Uhr.

Heurigenabend - Residenz, ab 18 Uhr.

Tribuswinkel: Konzert der Jugend - ZiMT/Kirchenplatz 13, 18.30 Uhr.



FR, 8. JUNI



Baden: Fotofestival La Gacilly - Eröffnung Festival Shops - Signierstunde mit Plakatkünstler Michel Bouvet - Tourismus Information, 10 Uhr. „Artist’s talk“ - Präsentation der Arbeiten ausstellender Fotografen in den jeweiligen Galerien, 16.30 Uhr. Feierliche Eröffnung - Orangerie, 20 Uhr.

Henry Flohmarkt des Roten Kreuzes - Rotes Kreuz Gasse 6, 13 bis 17 Uhr.

Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Stadt - Grabengasse, ab 17 Uhr.

Festbetrieb - Samstag, 9. Juni ab 10 Uhr. Sonntag, 10. Juni ab 11 Uhr.

Bad Vöslau: Dämmerschoppen der SPÖ mit Maibaumumschnitt - Ganslplatz, 18 Uhr.

Bad Vöslau: Konzert mit der Band „DRUM-O-RAMA“ - HOBiRAUM, 20 Uhr.

Jour Fix im Grünen - historische Führung - Treffpunkt Friedhof/Falkstr. 36, 14 Uhr.

„Von den Ursprüngen unserer Gartenkultur“ - Capitulare Garten - Treffpunkt Musikschule, 15.30 Uhr. Geschichten, Mythen und ökologische Besonderheiten - Schlosspark/Rathaus, 17 Uhr.

Kottingbrunn: Flohmarkt zugunsten Tierhilfe - Schloss, 9 bis 17 Uhr.

Neuhaus: Ö3 Disco - Teichgelände - WarmUp - 20.30 Uhr.

Pfaffstätten: Abschlusskonzert der Musikschule - Gemeindezentrum, 18 Uhr.

Wampersdorf: Feuerwehrfest, ab 18 Uhr.



SA, 9. JUNI

Baden: „NÖM Milchstraße“ - Fußgängerzone, 10 bis 22 Uhr.

„Kostbare Pflanzenkräfte“ - ethnobotanische Wildkräuterwanderung - Bellevue Platz/oberhalb Beethoventempel, 10 Uhr. Anmeldung unter 0699/10500091, christine.grasl@gmx.at.

„Jazz - Frühstück“ - Thermenrestaurant/Vorplatz Römertherme, 10.30 Uhr.

Geführter Stadtspaziergang - Besichtigung Stadtpfarrkirche & Musikstätten im Kurpark - Tickets und Treffpunkt Tourist Information, 14 Uhr.

„Lucy Electric“ - Museum bei Nacht für Kinder - Arnulf Rainer Museum, 17 bis 18 Uhr.

Fotofestival - Signierung der Fotobücher durch die Künstler - Tourist Information/Festival Shop, 10 Uhr. „Baumpflanz Zeremonie“ - Gerhard Weber + alle anwesenden Fotografen - Orangerie/Doblhoffpark, 13 Uhr.

„Gemischter Satz“ - Sommerkonzert des Stadtchores Baden - Volksbank/Festsaal, 16 Uhr.

Wildkräuterspaziergang - Treffpunkt wird bei Anmeldung unter 0676/9661707 bekanntgegeben.

Bad Vöslau: Musikkabarett-Duo „BE-Quadrat“ mit Bettina Bogdany und Bernhard Viktorin - Festsaal Kurzentrum, 19.30 Uhr.

Regenfestl der Pfadfinder Gainfarn - Heimgarten, ab 17 Uhr.

Musikschulfest „Bunter Nachmittag“ - Schloss Gainfarn, ab 14 Uhr.

Konzert - Pop Duo „SFYA“ (Su Rehrl, Marc Bruckner) - HOBiRAUM, 20 Uhr.

Austrian Airfest - Flugplatz, ab 10 Uhr.

Enzesfeld: Benefizkonzert für Schmetterlingskinder „The New Gospelchor Enzesfeld“ - kath. Kirche, 19 Uhr.

Gainfarn: Bunter Musikschulnachmittag - Schloss, ab 14 Uhr.

„Regenfest’l“ der Pfadfinder - Heimgarten/Hauptstr. 56, ab 17 Uhr.

Günselsdorf: „Alarm-Party“ - Feuerwehrhaus, ab 21 Uhr.

Kottingbrunn: Tag der offenen Gartentür, ab 10 Uhr.

Flohmarkt zugunsten Tierhilfe - Schloss, 9 bis 17 Uhr.

Leobersdorf: Multi Kulti-Fest beim Volksheim, 14 Uhr.

Lastkrafttheater - Arthur Schnitzler - „Davor/Danach - Lieben und Lachen in der guten alten Zeit“ - Rathausplatz, 18 Uhr.

Pfaffstätten: Eröffnungsfest - Praxisgemeinschaft für Therapie und Prävention „PhysioEnergie“ - Bahngasse 24, ab 15 Uhr.

Jubiläumskonzert - 60 Jahre Musikverein - Hauptplatz, Beginn 19 Uhr (bei Schlechtwetter GZ).

Teesdorf: Konzert „Vorsommerflötentöne“ - Eduard Equiluz, Sopie Pfalzer, Lukas Lemcke, Manfred Equiluz - kath. Kirche, 18 Uhr.

„Aerobic & Fitness Tag“ - Gemeindezentrum, ab 9.30 Uhr. Eintritt frei.

Traiskirchen: Fest - 150 Jahre FF Traiskirchen-Stadt - Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerbe und Festveranstaltung - Sportzentrum und Eislaufplatz, ab 13 Uhr.

„Panini“ Tauschbörse - BiZENT, 9.30 bis 11 Uhr.

Tribuswinkel: Sammlertreffen Briefmarkenverein Möllersdorf - Mühlbachwirt, 15 Uhr.

Sommer Open Air Fest mit der Band „Marajá“ - Montessori Schule, 20 Uhr. Einlass 18 Uhr.

Wampersdorf: Feuerwehrfest, ab 16 Uhr.

Wienersdorf: Spielplatzeröffnung „Reifenburg“ - Alois Lutter-Str., 14.30 Uhr.



SO, 10. JUNI



Baden: Geführter Stadtspaziergang „Badefräulein plaudern aus dem Nähkästchen“ - Badeleben im Spiegel der Jahrhunderte - Anmeldung und Treffpunkt: Tourist Information, 10 Uhr.

Fotofestival - Aufführung Biondekbühne „Die Verwandlung“ - Bühnenbild: Ausstellung Aida Muluneh - Doblhoffpark/Orangerie, 17 Uhr.

Vesper in St. Stephan - Magnificat von John Rutter - Kirchenchor und Orchester der Pfarre, Leesdorfer Singkreis, „Verchorxt“ Chor der MS Baden, „Chorus Angelicus“ - Pfarrkirche, 17 Uhr.

Maibaumumschnitt mit der Volkstanzgruppe Baden - Doblhoffpark/Rosarium, 15 Uhr.

Festkonzert - 40 Jahre Singende Weinhauer - Margit Fussi (Klavier), Cornelia Hübsch (Sopran) - Schloss Weikersdorf, 18 Uhr.

Diavortrag von Wolfgang Lirsch „Oberbayrische Königsschlösser“ - Theater am Steg, 18 Uhr.

Bad Vöslau: Benefizkonzert für Schmetterlingskinder „The New Gospelchor Enzesfeld“ - evang. Kirche, 19 Uhr.

„Regenfest’l“ der Pfadfinder - Heimgarten/Hauptstr. 56, ab 10 Uhr.

Wanderung der Naturfreunde - Maria Raisenmarkt/ Holzschlag - Treffpunkt Badplatz, 9 Uhr. Anmeldung: Edmund Eisler, 02252/71490.

Kottingbrunn: Tag der offenen Gartentür, 10 bis 18 Uhr.

Flohmarkt zugunsten Tierhilfe - Schloss, 9 bis 13 Uhr.

Hilfswerkfest - Hauptstr. 35, ab 10.30 Uhr.

Leobersdorf: Frühschoppen des Roten Kreuzes - Parkheurigen-Gelände, ab 9 Uhr.

Neuhaus: Kirtag - Teichgelände, 10 Uhr.

Schönau/Triesting: Chorkonzert der ASB Liederfreunde - Ortszentrum Halle, 18 Uhr.

Traiskirchen: Fest - 150 Jahre FF Traiskirchen-Stadt - Sportzentrum und Eislaufplatz, ab 9.30 Uhr.

Wampersdorf: Feuerwehrfest - Feldmesse mit anschließendem Frühschoppen, ab 8.30 Uhr.



MO, 11. JUNI



Baden: „Doppelkopf“ - Lesung Erwin Holub aus „Man denkt sich ja sonst nichts“ - und Philipp Heckmanns „Ouroboros“ - Bildprojektionen: Philipp Heckmann - Haus der Kunst, 19.30 Uhr.

Mini-Med-Vortrag „Welcher Sport ist im Alter sinnvoll ?“ - mit Dr.med. Richard Maier, FA für Unfallchirurgie/Baden - Volksbanksaal/Grabengasse 17, 19 Uhr.



DI, 12. JUNI



Baden: Bezirksgruppen-Treffen der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs - Motel/Haidhofstr. 2, 14 Uhr.

Tanzabend - Café Restaurant Doblhoffpark (im Freien), ab 18.30 Uhr.

Konzert - „Sifting Sand“ - Rosenbühne, Orangerie/Doblhoffpark, 19.30 Uhr. Eintritt frei.