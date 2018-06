Alle Veranstaltungen im Bezirk Baden.

Die Rosenbühne im Doblhoffpark in Baden präsentiert am 15. Juni ab ca. 18 Uhr die keltische Folk-Rock-Band „BeilStein aus dem Kaltenkalk“. Diese begeistert mit fröhlicher, alteuropäischer Musik, die Liedtexte sind zumeist in deutscher Sprache, aber auch in altfranzösischer und englischer Mundart. Bei Schlechtwetter - Theater am Steg, 19.30 Uhr.

