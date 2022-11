Berndorfer Verein erfüllt Weihnachtswünsche

Große Vorbereitungen gibt es bereits beim Verein Tridok, Wünsche für Weihnachten werden eingeholt, von Triestingtalern, die Arbeiten gehen und sich das Leben nicht leisten können. Pro Person darf man sich um 30 Euro etwas wünschen und Nicole Holzinger sucht dazu Spender, die diesen Wunsch dann hoffentlich erfüllen werden.

Pünktlich zu Weihnachten wird das Christkindl die Geschenke dann überbringen. „Sollte jemand in Not sein und auch einen Wunsch für sich, oder seine Lieben haben, dann bitte diesen Wunsch in einem Mail an tridok14@gmail.com äußern. Voriges Jahr konnten wir auf diesem Weg über 400 Wünsche im ganzen Triestingtal erfüllen und wir hoffen, dass wir auch heuer wieder so vielen Leuten helfen können“, sagt Holzinger.

Der Verein startete auch einen Aufruf, ob sich 24 Berndorfer bereit erklären würden, ein Weihnachtsfenster zu gestalten und siehe da, sie waren schnell gefunden. Die 24 Fenster werden fotografiert und jeden Tag wie ein Adventkalender gepostet und vor allem kann man sie vor Ort bewundern. Einen diesbezüglichen Plan wird in der Auslage in der Leobersdorfer Straße Nr. 7 zu finden sein, wo ebenfalls eine Weihnachtsauslage glänzen wird und gleich nebenan auch eine Perchtenauslage mit Masken der legendären Berndorfer Perchten.

Auch der Berndorfer Weihnachtswichtel wird wieder unterwegs sein, um in der Vorweihnachtszeit die Kinder zu überraschen. Er wird mit einigen Kollegen (Frau Holle, Fuchs und Bär, Engerl) auch am 27. November am Christkindlmarkt anzutreffen sein, aber auch Hausbesuche machen.

Weitere Infos unter der Telefonnummer 0664/9126577

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.