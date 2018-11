Ab 1. Dezember gilt für die gesamte gebührenpflichtige Kurzparkzone in der Innenstadt eine Höchstparkdauer von 2 Stunden. Bislang konnte man in der Regel maximal 1,5 Stunden parken, außer am Parkplatz hinter der Stadtpfarrkirche, wo 3 Stunden Höchstparkdauer galten.

Die Stadtgemeinde setzt mit der vereinheitlichen Höchstparkdauer einen der Vorschläge des Kuratoriums für Verkehrssicherheit im Rahmen der Evaluierung des Verkehrskonzeptes um und erfüllt damit außerdem einen Wunsch vieler Autofahrer.

Mit der Umstellung der Parkscheinautomaten wird bereits ab 29. November begonnen, das Handyparken wird am 1.12. umgestellt.