Schwarz-Weiß trifft Kunterbunt

Vernissage und Verkaufsausstellung in einem ist die Veranstaltung der Lebenshilfe Baden in der Alten Schlosserei gleich neben dem Stadtmuseum Traiskirchen in Möllersdorf. Einerseits präsentieren die Klientinnen und Klienten ihre hochwertigen und künstlerischen Arbeiten, gut ist, dass diese gleich käuflich erworben werden können. Die offizielle Eröffnung nimmt Bürgermeister Andreas Babler, SPÖ, um 19 Uhr vor. Mit dabei sein werden auch Gemeinderat Robert Eichinger, SPÖ, sowie Monika Waidhofer, die Leiterin der Werkstätte Baden. Für die Klientinnen und Klienten kommen Rene Obermayer und Christine Lechner.

Am Samstag, 9. September, ist die Verkaufsausstellung von 10 bis 15 Uhr geöffnet.