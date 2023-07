Ärger über Baustelle in Oberwaltersdorf

Bürgermeisterin Natascha Matousek erläutert die Baustellensituation. Foto: privat

Es staut mitten im Ortsgebiet von Oberwaltersdorf, einerseits werden zwei neue Fahrbahnteiler errichtet, andererseits wir ein neuer Billa Supermarkt errichtet. Beide Baustellen „hängen zusammen, eine bedingt die andere“, erklärt Ortschefin Natascha Matousek. Warum gleich zwei rote Ampeln im Baustellenbereich notwendig sind, weiß Matousek auch: „In der ersten Baustellenwoche war noch regulärer Schulbetrieb. Das war für die Fußgänger und Kinder Chaos pur, denn als wir die Ampel vor dem Fußgängerübergang deaktiviert haben, ist kein Fußgänger mehr über den Zebrastreifen gekommen. Das war wirklich äußerst gefährlich.“

Sicherheit der Kinder geht bevor

Das Verkehrskonzept wurde in Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft Baden erstellt, ist die B210 doch eine Landesstraße. Seit Anfang Juli ist die Ampel vor dem Schutzweg wieder in Betrieb. „Es ist ja nicht mehr so, dass Schule und Kindergarten im Sommer einfach zugesperrt werden. Die Sommerbetreuung findet in der Volksschule statt, und auch der Kindergarten in der Pfarrgasse ist geöffnet. Da geht der Betrieb die ganzen Sommerferien hindurch. Und auch diese Kinder müssen gefahrlos über den Zebrastreifen kommen, auch alleine, ohne Begleitung von Erwachsenen. Ich kann dort nicht jeden Tag einen Schülerlotsen hinstellen. Die Sicherheit der Kinder geht bevor“, betont Matousek.

Also müssen sich die Autofahrer von Ampel zu Ampel hanteln. Die Bürgermeisterin empfiehlt, wenn möglich die Autobahn zu benutzen und nicht durch Oberwaltersdorf zu fahren. „Außerdem ist es empfehlenswert, großräumig über Tattendorf auszuweichen, wer etwa nach Baden fahren muss. Dann kommt man direkt beim Kreisverkehr beim Penny in Oeynhausen heraus“, merkt Matousek an. Ein Ausweichen über Trumau sei weniger sinnvoll, dort befindet sich ebenfalls eine Baustelle. Allerdings ist ein Ende der Durststrecke in Sicht: „Der Bescheid der Bezirkshauptmannschaft wurde bis Ende Juli ausgestellt. Dann sollten alle Arbeiten abgeschlossen sein“, macht Matousek Hoffnung, dass der Stau bald ein Ende hat.