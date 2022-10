Mutter kämpft in Gainfarn um Tempo 30

Die Landesstraße, an der die Volksschule Gainfarn liegt, wird aufgrund der Missachtungen von Ampelregelungen sowie der Geschwindigkeitsbeschränkungen durch rücksichtslose Autofahrer immer mehr zu einer Gefahrenquelle für Kinder.

Auch wenn diese Problematik schon seit Jahren besteht, häufen sich in der jüngsten Vergangenheit gefährliche Situationen auf dem Schulweg. Erst zu Schulbeginn wäre es um Haaresbreite zu einem schweren Unfall gekommen.

Ein rasender Autofahrer missachtete die rote Ampel und kam mit quietschenden Reifen auf dem Schutzweg vor der Schule zu stehen, als gerade eine Schülergruppe die Straße überqueren wollte.

Michaela Koch hat die Petition gestartet. Foto: Foto: privat

Michaela Koch, die ihren Sohn mit dem Rad zur Schule brachte, wurde unfreiwillige Zeugin des Szenarios, in dem schreiende Kinder und Mütter in Panik versetzt wurden. Dem möchte die engagierte Mutter nun einen Riegel vorsetzen. Seit Anfang Oktober ist eine Petition zur Verkehrssicherheit rund um die VS Gainfarn auf www.openpetition.eu/at online, der sich bereits 480 Unterstützer angeschlossen haben.

Bis Ende November steht es jeder Bürgerin und jedem Bürger frei, dieses Anliegen zu unterstützen. Auch die Stadtgemeinde steht voll und ganz hinter der Petition. Stadtrat Markus Wertek, Liste Flammer erklärt: „Wir sind schon seit Jahren darum bemüht, eine 30 km/h Zone auf der Landesstraße im Bereich der Schule durchzusetzen. Allerdings hat sich das Land immer quergelegt. Wir würden sogar die Kosten für sämtliche verkehrsberuhigende Maßnahmen übernehmen.“

Die Liste Flammer unterstütze dahingehend jede Bemühung. Der Stadtrat fährt fort: „Es werden weiter Verhandlungen geführt und auf das grüne Licht seitens der Bezirkshauptmannschaft Baden und des Landes Niederösterreich gewartet. Auch wenn die Erfolgsaussichten derzeit gering sind“, ergänzt Wertek.

Direktorin Gabriele Rupprecht. Foto: Foto: Atelier Schörg



Ist die Frist Ende November vorbei, wird die Petition Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vorgelegt. „Wir möchten die Situation entschärfen, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Im Konkreten fordern wir eine Verbesserung der Sichtbarkeit der Ampeln etwa durch Warnleuchten oder Blinklichter. Unser größtes Anliegen ist die Schaffung einer 30 km/h Zone. Dies ist jedoch die Entscheidung des Landes“, sagt Michaela Koch.

„Wir sind österreichweit eine der wenigen Schulen, die einen von Experten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit erarbeiteten Schulwegplan haben.“

Direktorin Gabriele Rupprecht

Hundertprozentige Unterstützung bekommt die Petition auch von Direktorin Gabriele Rupprecht, die schon seit Jahren auf mehreren Ebenen Maßnahmen mit dem Schwerpunkt Verkehrssicherheit setzt.

Eine gute Zusammenarbeit besteht mit der örtlichen Polizei und Inspektor Rainer Rabl, der jedes Jahr die rund 180 Schülerinnen und Schüler in acht Klassen zur Verkehrserziehung besucht.

„Wir sind österreichweit eine der wenigen Schulen, die einen von Experten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit erarbeiteten Schulwegplan haben. In einem aufwendigen Verfahren wird jedes Jahr die Umgebung der Schule verkehrstechnisch durchleuchtet und festgestellt, wo sichere Stellen sowie etwaige Gefahrenquellen sind. Diese Erkenntnisse fließen in eine Broschüre ein, die Kinder und Eltern zu Schuljahresbeginn erhalten“, sagt Schulleiterin Rupprecht.

Direktorin Gabriele Rupprecht sucht Lotsen

Rupprecht startet nun einen Aufruf an alle Gainfarner, Eltern, Großeltern und Anrainer, sich als Schülerlotsen in den Dienst der guten Sache zu stellen. Die Schülerlotsen könnten im Rahmen von privaten Initiativen auch in Rotation tageweise für mehr Sicherheit der Kinder sorgen – jeweils von 7.40 bis 8 Uhr morgens und 11.45 bis 12 Uhr mittags.

Interessierte können sich an der Volksschule unter ( 02252/70 4 65 informieren. Weitere Schritte auf dem Weg zu mehr Verkehrssicherheit werden in den kommenden Wochen im Rahmen einer Verkehrsverhandlung mit der Bezirkshauptmannschaft Baden besprochen.

