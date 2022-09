Traiskirchen: Ab sofort wird geblitzt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Für Bürgermeister Andreas Babler, SPÖ, ist es eine Genugtuung nach jahrelangen Bemühungen: das Aufstellen von zehn neuen Radargeräten an neuralgischen Punkten, die für weniger Geschwindigkeit und mehr Sicherheit im Traiskirchner Straßenverkehr sorgen sollen.

Babler merkt an: „Ich habe noch bei keinem Projekt so rasch so viele positive Reaktionen über meine Ortsvorsteher aus der Bevölkerung zurückbekommen. Das freut mich wirklich.“ Wo die Radargeräte genau situiert sind, will Babler nicht verraten, um den psychologischen Effekt für die Autofahrer nicht zu dämpfen. Gesichtet wurden zwei Geräte außer einem in Wienersdorf jedenfalls schon in der Schafflerhofsiedlung und zwei im Josefsthal.

Voraussetzung dafür, um eine positive Verkehrsverhandlung an den gewünschten Straßenstellen verbuchen zu können, ist ein entsprechendes Gutachten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV). „Gute Chancen, damit ein Radargerät bewilligt wird, haben Standorte an markanten Stellen, wo die Unfallhäufigkeit erhöht ist oder vor Kinder- und Altenbetreuungseinrichtungen“, erläutert Babler.

Schreck am Montagmorgen: Da waren die Radargeräte mit schwarzer Farbe verunstaltet. Foto: Robert Rieger

Auch alle Parteien des Traiskirchner Gemeinderates haben die Standorte beschlossen. Der Gemeinde kosten die Geräte rund eine Viertelmillion Euro. Auch für das Service muss die Gemeinde aufkommen. Und die Einnahmen aus den „Blitzern“ wandern auch nicht 1:1 ins Budget der Stadt. „Rund 70 Prozent der Einnahmen gehen an das Land“, sagt Babler. „Für die Polizei ist das sicher eine Win-win-Situation.“ Jedenfalls würden die Einnahmen „zweckgebunden für weitere Verkehrssicherheitsmaßnahmen eingesetzt“, betont Babler.

Doch nicht allen dürften sich über die Radargeräte gefreut haben. Am Montagmorgen waren die Geräte mit schwarzer Farbe beschmiert, die sich aber leicht wieder abwischen ließ, wie Stadtchef Babler bestätigt. Beirren lässt er sich von dieser Aktion aber nicht: „Es gibt immer einige wenige, die glauben, so agieren zu müssen. Am Montag zu Schulbeginn haben mir viele Eltern bestätigt, wie toll sie die Radargeräte vor den Schulen finden und dass sie am liebsten in ihren Straßen auch welche aufgestellt haben möchten.“

Radarbox als Signal

