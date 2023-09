Auf Magna Racino Allee gegen Zaun gefahren

Am Dienstagabend kam es auf der Magna Racino Allee in Ebreichsdorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein 20-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Baden mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Er streifte mit seinem Wagen einen Baum und durchbrach anschließend einen Zaun, bevor das Fahrzeug auf einer Böschung am Gelände des Magna Racinos zum Stillstand kam.

Das Unfallauto verfing sich in einem Zaun neben der Magna Racino Allee. Foto: Thomas Lenger

Nachfolgende Fahrzeuglenker alarmierten die Rettungskräfte. Der Lenker wurde vom Samariterbund Ebreichsdorf versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Ebreichsdorf musste das Unfallfahrzeug bergen. Der Unfall-Fahrer wurde von der Polizei einem Alkoholtest unterzogen. Dieser fiel positiv ausfiel, dem Lenker wurde vor Ort der Führerschein entzogen.