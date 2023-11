Deutsch-Brodersdorf: Autolenker verlor das Bewusstsein

Der Unfall ereignete sich am 5. November gegen 17.50 Uhr. Der Lenker eines weißen VW der Marke T-Roc verlor vermutlich aufgrund eines plötzlich aufgetretenen medizinischen Problems das Bewusstsein und somit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Landstraße ab und fuhr in den Wald. Dort kam das Fahrzeug nach etwa 50 Metern zum Stillstand, in dem es gegen einen Baum prallte. Der Fahrer war bewusstlos hinter dem Steuer, seine Beifahrerin alarmierte die Rettungskräfte.

Dieser Baum brachte den Unfallwagen zum Stillstand. Foto: Thomas Lenger

Die Feuerwehren aus Deutsch-Brodersdorf und Seibersdorf wurden zu einer „Menschenrettung nach Verkehrsunfall" alarmiert. Ein Rettungswagen des Samariterbunds Ebreichsdorf und einer des Roten Kreuz Landegg, sowie die ACN (Acute Community Nurse) und der Notarzthubschrauber Christophorus ITH (33) wurden ebenfalls zur Unfallstelle entsandt. Einsatzleiter Thomas Prem von der Feuerwehr Deutsch-Brodersdorf erläuterte: „Gemeinsam mit den eingetroffenen Rettungsdiensten konnten wir den Verletzten aus dem Fahrzeug bergen.“

Der verletzte Mann wurde im Rettungswagen stabilisiert und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt geflogen. Seine Beifahrerin hatte großes Glück und blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Feuerwehren kümmerten sich auch um die Bergung des Unfallwagens.