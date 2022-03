Motorradfahrer in Weissenbach/Triesting schwerverletzt

Werbung

Bereits in den Nachmittagsstunden war ein 56-jähriger Motorradfahrer mit seinem Bike in den Gegenverkehrsbereich geraten und hatte dort das Auto einer 37-Jährigen gestreift. Der Einheimische stürzte und rutschte laut Polizei etwa 50 Meter am Asphalt weiter. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.