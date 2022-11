Triestingtal: Bus fährt direkt zum Spital

Vor zwei Jahren wurde im Triestingtal ein umfassendes neues Regionalbusangebot etabliert, seitdem bestehen laut VOR massive Vorteile für die Kundinnen und Kunden, etwa durch eine bessere Abstimmung von Bus- und Bahnverbindungen.

Fahrplanwechsel machte Anpassungen möglich

VOR-Sprecher Georg Huemer betont: „Der Verkehrsverbund Ostregion setzt jedoch weiterhin nach Möglichkeit Anpassungen im Regionalbusbereich um. So kann mit heurigem Fahrplanwechsel durch die Verlängerung der Linie 315 um eine Haltestelle eine Direktverbindung aus Richtung Weissenbach/Triesting zum Landesklinikum Baden errichtet werden.“ Wie sieht der Fahrplan jetzt im Einzelnen aus?

Die Linie 315 (Baden – Bad Vöslau – Berndorf – Weissenbach/Triesting) bindet einige Gemeinden nunmehr stündlich von ca. 8 bis 18 Uhr direkt an das Landesklinikum Baden an.

Außerdem fahren nun alle Kurse der Linie 314 (Bad Vöslau – Berndorf – Aigen – Markt Piesting) ab bzw. bis Berndorf Hainfelder Straße und bieten damit von Montag bis Freitag eine ganztätige Umsteigemöglichkeit von bzw. auf die Linie 315. Huemer merkt an: „Daraus ergibt sich eine optimierte Anbindung von und nach Baden, insbesondere zum Bahnhof und zum Landesklinikum.“

Weiterhin bestünden aus dem Triestingtal und anderen Regionen bestmöglich aufeinander abgestimmte Bus- und Bahnverbindungen zu verschiedensten Zielen in Baden. Auch die Bürgermeister aus der Region reagieren positiv auf die Änderungen.

„Viele unserer Bürger haben keinen Führerschein und somit ist dieses Angebot des VOR wirklich super.“

Johann Miedl

So sagt Ortschef Johann Miedl, ÖVP, aus Weissenbach: „Viele unserer Bürger haben keinen Führerschein und somit ist dieses Angebot des VOR wirklich super. Auch bei einem längeren Krankenhausaufenthalt bietet sich diese Möglichkeit an, dann braucht man sich weder um einen Parkplatz noch um Parkgebühren kümmern und kann auch wieder mit dem Bus nach Hause fahren. Für unsere Nachbargemeinden ist dies auch von Vorteil. Herzlichen Dank an den Verkehrsverbund Ostregion.“

Und Bürgermeister Franz Rumpler, ÖVP, aus Berndorf ergänzt: „Für viele unserer Bürger ist es eine enorme Erleichterung, auf diesem Weg direkt ins Krankenhaus fahren zu können, wir sind der VOR wirklich dankbar für dieses Angebot.“

