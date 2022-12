Thennenberg: Ehefrau seit dem Vormonat abgängig

Werbung

Ein verzweifelter Hilferuf von Reinhard Rath ließ auf Facebook viele aufhorchen, auch NÖN-Reporterin Elfi Holzinger. Seine Frau Ala sei seit Mittwoch, dem 30. November spurlos verschwunden und wurde als vermisst gemeldet.

Der NÖN-Mitarbeiterin erzählt Rath die Vorgeschichte: Die Polizei griff Ala Rath am Dienstag, dem 29. November in Leobersdorf in einem verwirrten Zustand auf und brachte sie ins Landesklinikum Baden, aus dem sie einen Tag später spurlos verschwand. Das Landesklinikum verständigte sofort die Polizei, die sich allerdings zu dem Vorfall aus Datenschutzgründen nicht äußern konnte.

Der Ehemann weiß nicht mehr weiter: „Ich mache mir große Sorgen um Ala und diese Ungewissheit macht mich fertig. Ich weiß mir nicht anders zu helfen, als die Medien einzuschalten und bitte um Hilfe. Meine Frau ist ca. 165 cm groß, schlank und hat blondes, kurzes Haar. Sollte sie jemand sehen oder treffen, bitte sofort die nächste Polizeidienststelle verständigen. Ich hoffe, dass sie am Leben und ihr nichts passiert ist.“

