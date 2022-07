Der „Dahinterschauer“ in Baden

Werbung

Hans Nevidal ist nicht einfach nur Künstler – er ist auch Kurator, Veranstalter, Experimentalgrafiker und Verleger und alles was er macht, wird Kunst. Nevidal erforscht in seinen konzeptuellen Arbeiten die gesellschaftlichen Prozesse, blickt hinter die zwischenmenschliche Kulisse.

Sein umfangreiches Schaffen drückt sich in verschiedenen Kommunikationsmedien aus und er setzt dabei auf analoge Medien, wie das Plakat, oder digitale Medien, die sich in großflächigen Projektionen auf Fassaden niederschlagen. Nevidal macht aus dem öffentlichen Raum einen Kunstraum: „Über die bloße Dokumentation hinausgehend entstehen durch die Miteinbeziehung der Umgebung neue fotografische Blickwinkel“, erklärt Nevidal seinen Arbeitsstil. „Diese Reflexion der eigenen Arbeit soll hier in Form einer Ausstellung präsentiert werden“, ergänzt Kunstvereins-Obfrau Cornelia König, die den Künstler eingeladen hat, in der Vereins-Galerie erstmals in dieser Form auszustellen.

Die Ausstellung bewegt sich im Spannungsfeld von Kunst und Öffentlichkeit, gezeigt wird ein Abriss seiner Aktionen. Zur Eröffnung spricht die lange in Baden ansässige Galeristin Andrea Jünger.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.