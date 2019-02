Philipp Rameder zeigt Kompositionen aus alten Ansichtskarten und aktuellen Bildern der gleichen Ansicht. Durch diese Zusammenführung der Fotos entstehen Szenen, in denen Genrationen auf einem Bild zusammenkommen, die sich in der Realität niemals getroffen haben und Gebäude aus alter Zeit stehen neben den Neuen am selben Platz.