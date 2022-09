Viel Spaß am Kugelberg in Baden

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die NÖN zeigt hier ein paar Eindrücke am Samstag vom Kugelberg in Baden, wo das Amterl und das Weingut Bernhard Ceidl auftischten. Gleich in der Nähe servierten das Weingut Franz Schwabl und die Leesdorfer Winzer Fischer-Kügerl & Eitler.

Dieses Wochenende geht es am Samstag und Sonntag weiter!

Standesgemäß mit Traktoren waren am Samstag auch die Singenden Weinhauer und Voix Celestes auf der Genussmeile unterwegs, um gemeinsam mit Heurigenliedern und anderen Melodien zu unterhalten. Auch ein Falco-Double begeisterte auf der Kugelberg-Bühne.

Einen Übersichtsplan aller teilnehmenden Genussmeile-Betriebe findet ihr hier: https://www.thermenregion-wienerwald.at/uebersichtsplan

