„Kompromisse finden“: Stadtgespräch in Berndorf

Auf Einladung von Stadtentwicklungsstadträtin Birgitta Haltmeyer (ÖVP) und mit Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP) fand ein weiteres „Berndorfer Stadtgespräch“ zu aktuellen Themen statt. Der Sitzungssaal war mit interessierten Bürgern und Mandataren unterschiedlicher Fraktionen sehr gut besucht.

Alle Anwesenden konnten Anliegen äußern und Fragen stellen, auf welche Stadträtin Haltmeyer und Bürgermeister Rumpler ebenso ausführlich Rede und Antwort standen, wie auf die vorab per E-Mail übermittelten Themen. Als „ganz großartig“ bezeichnete Haltmeyer „das nun zu spürende, große Interesse in der Bevölkerung, die Zukunft der eigenen Heimatstadt aktiv mitgestalten zu wollen. Es gilt, dass möglichst viele Meinungen zusammenkommen und man über Parteigrenzen hinweg, die besten Kompromisse für alle Menschen in Berndorf findet.“

Biologisches Gutachten soll weitere Vorgangsweise wegen Umwidmungen klären!

Für die anwesenden Vertreterinnen der Bürgerinitiative Kremesberg und Wankenwiese wurde klarstellend hervorgehoben, dass das Örtliche Entwicklungskonzept kein Umwidmungsverfahren ist. Haltmeyer versuchte Missverständnisse sachlich auszuräumen und beschrieb den aktuellen Stand und den weiteren Ablauf dazu. Man bedankte sich erneut für die Stellungnahmen aus der Bevölkerung und berichtete, dass derzeit ein umfassendes Natur- und Artenschutzgutachten von sachverständigen Biologen in Arbeit sei und sich der Gemeinderat erst bei Vorliegen der Ergebnisse daraus weiter mit dem Örtlichen Entwicklungskonzept befassen werde. Ein solches Gutachten wurde auch für die Wankenwiese beauftragt und bildet Grundlage für weitere Schritte in St. Veit.

Ödlitzer Dorfgestaltung vor Umsetzung!

In Ödlitz wird gerade die neue Dorfgemeinschaftshütte von der Freiwilligen Feuerwehr gebaut. Sobald diese steht, können die neuen Spielgeräte am größeren Spielplatz gegenüber der Feuerwehr montiert werden und der Spielplatz bepflanzt. Ein neuer Bauhof für die Stadt wird neben einem neu errichteten und modernen Wertstoffsammelzentrum mit ausgedehnten Öffnungszeiten beim Bahnhof Berndorf-Fabrik im Augraben erbaut. Der langjährigen Forderung nach Verkehrsberuhigung in den Ortssteilen will man mit mehr Kontrolle bei Tempolimits und Strenge vor Schulen, besonders am Margaretenplatz, begegnen. Hier arbeitet man mit Expertise des örtlichen Verkehrsplaners und in Abstimmung mit der BH Baden als Verkehrsbehörde an sicheren Lösungen für alle Schulkinder.

Der Ödlitzer Dorfplatz wird neu gestaltet Foto: zVg Stadtgemeinde Berndorf , zeichner

Satoryinsel wird Freizeitzone!

Für die Neugestaltung der Satoryinsel nach dem Hochwasserschutzbau an der Triesting in St. Veit, wurden in vorangegangenen Stadtgesprächen Planungsideen gesammelt, die nach Übertragung der Flächen in das Eigentum der Stadtgemeinde Berndorf als Freizeitzone entwickelt werden.

Hier sind noch rechtliche und formale Schritte mit dem Grundeigentümer abzuschließen, bevor man die Umsetzung beginnen kann. Nach eigenen Aussagen ist man in der Stadtregierung selbst bereits ungeduldig und warte auf den Baubeginn. Für die teilnehmenden Kinder, die eine Wunschliste zur Satoryinsel überreichten, hatte Stadträtin Haltmeyer Mannerschnitten als Dankeschön parat. „Das Gesprächsklima beim Stadtgespräch war konstruktiv und wertschätzend. Ich bedanke mich auch bei Stadträtin Haltmeyer für ihr stetiges Bestreben, auf alle verbindend zuzugehen und Themen offen zu besprechen“, lobt Bürgermeister Rumpler.

