„OsterWochenMarkt“ am Karsamstag in Bad Vöslau

Am Karsamstag, 8. April, findet der beliebte Ostermarkt von 8 bis 13 Uhr vor und hinter dem Vöslauer Rathaus statt, und zwar nach mittlerweile bewährtem Konzept: Er wird mit dem parallel stattfindenden Wochenmarkt der Vöslauer Wirtschaft fusioniert.

„Freuen Sie sich auf vielfältige Kunsthandwerks- und Schmankerlstände sowie Ponyreiten, Kinderschminken und vieles mehr vor und hinter dem Vöslauer Rathaus. Als Highlight erwarten Sie der kurzweilige Auftritt der Jongleurin und Straßenkünstlerin Jonglina (powered by Raiffeisenbank Region Baden) sowie eine spannende Rätselstation von und mit Natur plus. Selbstverständlich hoppelt auch 'Hase Hansi' vorbei!“, macht Andrea Jenny von der Tourist-Info Werbung für den „OsterWochenMarkt in Bad Vöslau“.

Auch für die Natur und insbesondere die Schmetterlingsvielfalt wird zum OsterWochenMarkt gebeten: „Natur im Garten“ ruft im April zum Anlegen von Futterstellen für Schmetterlinge und deren Raupen in Gärten und Grünräumen auf. Schon jetzt sind für Bad Vöslau 1.000 Samensäckchen reserviert, die im Rahmen des OsterWochenMarktes vor dem Rathaus an ambitionierte Hobbygartelnde und Schmetterlingsfreunde verteilt werden. „Mit den angesäten Schmetterlings-Samensackerl leisten wir einen bedeutenden Beitrag zu Klima-, Umwelt- und Artenschutz direkt vor der eigenen Haustüre“, sagt Andrea Jenny.

5. bis 8. April Schmankerl aus der Grande Nation

Bereits ab Mittwoch, 5. April, heißt es wieder „Vive la France!“ vor dem Vöslauer Thermalbad. Bis Samstag, 8. April, macht der kleine französische Markt („Le petit marché français“) bei seiner diesjährigen Österreich-Tour auch in der Kurstadt Station. Bei insgesamt fünf Ständen werden sowohl deftige als auch süße landestypische Spezialitäten feilgeboten. Auf frankophile Besucher warten von 10 bis 19 Uhr Käse, Wurst, hausgemachtes Brot, Baguette oder Quiches, aber auch süße Macarons, Crêpes, Nougat oder Marmeladen. Französischer Wein und Cidre dürfen dabei ebenso keinesfalls fehlen. Gut zu wissen: Am Samstag, 8. April, hat der französische Markt teilweise parallel zum OsterWochenMarkt (8 bis 13 Uhr vor dem Rathaus) geöffnet ...

Die Daten:

OsterWochenMarkt in Bad Vöslau

Datum : Samstag, 8. April

: Samstag, 8. April Uhrzeit : 8–13 Uhr

: 8–13 Uhr Ort : vor und hinter dem Rathaus Bad Vöslau

: vor und hinter dem Rathaus Bad Vöslau Kosten: Eintritt frei!

Der kleine französische Markt

Datum: 5. bis 8. April 2023

5. bis 8. April 2023 Uhrzeit: 10 bis 19 Uhr

10 bis 19 Uhr Ort: Badplatz beim Thermalbad Bad Vöslau

Der Ostermarkt wird mit dem parallel stattfindenden Wochenmarkt der Vöslauer Wirtschaft fusioniert. Foto: Johann Ployer

