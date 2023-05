Musikschulen im Bezirk Baden stellen sich vor

Das Angebot besteht aus Konzerten und Straßenmusik auf öffentlichen Plätzen, kreativen Stadtspaziergängen, Auftritten an öffentlichen Orten in den Gemeinden, Tage der offenen Türen in den Musikschulen, Workshops, Projektarbeiten, Schnupperstunden, Instrumentenvorstellungen u. v. m.

Der Gemeindeverband der Musikschule Pfaffstätten-Alland lädt am 5. Mai um 17 Uhr zur Eröffnung der Aktionstage der Musikschule mit einem 30-minütigen Platzkonzert am Hauptplatz Pfaffstätten. Von 9 bis 11 Uhr stellt die Musikschule ihre Instrumente in der Volksschule Alland vor. Am 6. Mai findet in der Musikschule in Pfaffstätten von 10 bis 12 Uhr der Tag der offenen Tür statt. Motto: „Wir öffnen unsere Türen zum Kennenlernen und Ausprobieren.“

Der Gemeindeverband Musikschule Triestingtal (Kislingerplatz 5, 2560 Berndorf) lädt am Samstag, 6. Juni von 9 bis 12 Uhr zum „Tag der Musikschulen“.

Die Musikschule Bad Vöslau veranstaltet am 6. Mai von 9 bis 13 Uhr einen Informationsvormittag zum Thema "Finde dein Instrument". An diesem Vormittag besteht die Möglichkeit, die verschiedenen Musikinstrumente auszuprobieren und die Musikschullehrer kennenzulernen. Da die Musikschule derzeit saniert wird, findet diese Veranstaltung im Gebäude der Volksschule Gainfarn statt.

Die Musikschule der Stadt Baden führt gemeinsam mit den Badener Volksschulen am Freitag, 5. Mai um 10 Uhr am Hauptplatz in Baden ein Quodlibet auf. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, dieser Klangwolke aus Kinderstimmen beizuwohnen. Am Samstag um 12.30 Uhr tritt das Ensemble Drumline und das Volksmusikensemble der Musikschule Baden im Rahmen des Nachhaltigkeitsevents im Volksbanksaal auf (als Ersatz für den Auftritt bei der abgesagten Klimameile).

Die Musikschule Ebreichsdorf - Seibersdorf wird am 5. Mai von 15 bis 18 Uhr auf der Klangwiese Weigelsdorf und am Hauptplatz Unterwaltersdorf sicht- und hörbar sein. Für das Publikum wird es einen Überblick über das umfangreiche Fächerangebot in der Musikschule geben. Musiziert wird von der musikalischen Früherziehung bis zu den Erwachsenenensembles.

Die Musikschule Kottingbrunn führt am 5. Mai zum Thema "Kannst du`s hören" eine musikalische Geschichte mit Puppenspiel auf. Mitwirkende sind die Kinder des Früherziehungskurses und Flöten aller Art. Die Aufführungen im Markowetztrakt der Kulturszene Kottingbrunn finden um 15.30 Uhr und 17 Uhr statt und dauern rund eine Stunde.

Die Musikschule Leobersdorf lädt am 5. Mai von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür am Rathausplatz 3. Für drei Stunden steht die Musikschule allen Interessierten offen, um die unterrichteten Instrumente auszuprobieren und alle Lehrkräfte kennenzulernen. Das Motto lautet: „Informieren – Ausprobieren – Musizieren“.

Die Lehrer der Musikschule Pottendorf besuchen am Freitag die Bewohner des Pflege- und Betreuungszentrums und veranstalten um 10 Uhr ein kleines Konzert für sie.

Alles Infos zu den den Tagen der Musikschulen unter: www.mkmnoe.at.

