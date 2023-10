Von Bogota nach Berndorf und zum Auftritt in den Kammgarnsaal

Pia Baresch ist Sängerin, Schauspielerin, Entertainerin - kurzum, ein echtes Multitalent, das sein Können jedes Jahr etwa beim Laxenburger Kultursommer unter der Intendanz von Adi Hirschal zeigt. Die Sängerin hat einen kolumbianischen Vater und verbrachte die ersten fünf Jahre ihres Lebens in Bogota in Kolumbien. Bevor sie eingeschult wurde, zog sie mit ihrer Familie nach Österreich - nach Berndorf. Hier besuchte sie auch das Gymnasium, bevor sie nach Wien übersiedelte.

Sehnsucht zwischen Kolumbien und Österreich

Ihr Musikprogramm „Vielleicht ... woanders?“ zeigt gerade diese zwei Welten auf, in denen sie groß geworden ist. Denn, was passiert, wenn zwei Seelen in einer Brust wohnen? Das kolumbianische Herz aus dem österreichischen Alltag ausbrechen will, aber die Zweifel einen immer wieder einholen? Das zeigt Pia Baresch am 4. November im Kammgarnsaal in Möllersdorf - mit südamerikanischen Rhythmen und coolem Swing zeigt sie eine augenzwinkernde Autobiografie, zieht sie eine ironische Lebenszwischenbilanz und bringt eine sehnsuchtsvolle Hommage an ihre zweite Heimat dar.

Das berühmte „Was wäre, wenn ...“, zu allen Zeiten und Gelegenheiten ein interessantes Gedankenspiel, ist manchmal hilfreich, manchmal hinderlich – als Motto für ein musikalisches Soloprogramm aber vor allem unglaublich unterhaltsam. Pia Baresch widmet sich in ihrem Programm den südamerikanischen Liedern ihrer zweiten Heimat und schlägt mit deutschen Texten von Alexander Kuchinka eine Brücke zwischen den zwei Welten, in denen sie aufgewachsen ist - musikalisch unterstützt von einer vierköpfigen Band unter der Leitung von Marcus Hagler. Band: Marcus Hagler (Piano), Bernhard Krinner (Gitarre), Stephan Först (Bass), Herwig Wagner (Schlagzeug & Percussion). Das Album ist seit Ende Mai über www.piabaresch.com erhältlich.