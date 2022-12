Traditionelle Friedenslichtübergabe in Bad Vöslau

Werbung

Bei der traditionellen Friedenslichtübergabe waren Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf sowie Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner und Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer gemeinsam mit Feuerwehrmitgliedern, Feuerwehrjugend und Ehrengästen in Bad Vöslau vertreten.

Die Landeshauptfrau sagte, dass die Friedenslichtfeier eine vorbildliche Initiative sei, die besonders Halt und Kraft gäbe. Gerade im heurigen Jahr habe dieses Friedenslicht eine noch stärkere Strahlkraft als die Jahre davor. Gerade deshalb sei diese Friedenslichtfeier eine gute Gelegenheit, die an das Wesentliche im Leben erinnert: an das Miteinander und die Gemeinschaft, an Familie und Geborgenheit, aber vor allem an den Frieden in unserem Land. Besonders die Vorweihnachtszeit und das Weihnachtsfest sollen laut Mikl-Leitner für diese Werte stehen: "Sie geben uns Kraft und Energie für den Weg, der vor uns liegt.“

